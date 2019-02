Stress im Job macht dick

Schlechte Arbeitsbedingungen könnten eine Ursache sein, dass immer mehr Menschen mit deutlichem Übergewicht zu kämpfen haben. Frauen leiden unter Doppelbelastungen.

Noch vor 80 Jahren hätte das vermutlich niemand für möglich gehalten: Ausgerechnet Übergewicht ist heutzutage eines der größten Gesundheitsprobleme der Menschheit. Knapp ein Drittel der Weltbevölkerung ist zu dick, laut einer 2017 im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie. In den leistungsorientierten USA ist es demnach am schlimmsten. Und der Anteil der Menschen mit deutlichem Übergewicht, die wegen der Spätfolgen die Gesundheitssysteme belasten, wächst. Erklärungsansätze gibt es viele. Eine Teilursache könnten schlechte Arbeitsbedingungen sein, legt nun zumindest eine sehr umfangreiche Studie der Universität Göteborg in Schweden nahe.