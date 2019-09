Stress ist für das Baby schlecht

Ein Forscherteam konnte nachweisen, dass zu viel Stress das Erbgut eines Embryos verändert. Mit gravierenden Spätfolgen.

Es gibt positiven und negativen Stress. Einerseits machen Stresshormone leistungsfähiger. Andererseits wird man durch sogenannten Distress krank. Man fühlt sich vielen Anforderungen nicht hundertprozentig gewachsen oder bewältigt sie nicht zur eigenen Zufriedenheit. Die Balance zwischen Belastung und Regeneration stimmt nicht.

Und genau dieser negative Stress ist nicht nur schlecht für eine werdende Mutter; Forscher des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München und der Simon-Fraser-Universität in Vancouver konnten in einer Studie aufzeigen, dass zu viel Stress in der Schwangerschaft auch das Kind im späteren Leben stressempfindlicher macht. Offenbar lösen Stresshormone beim Embryo wichtige epigenetische Veränderungen aus und führen so dazu, dass Gene über einen längeren Zeitraum anders abgelesen werden.

Janine Knauer-Arloth, eine der Mitautorinnen der Studie, erklärt im SN-Gespräch: "Man kann sich das als Laie so vorstellen, dass Stress die Verpackung von Genen entfernen kann. Das macht sie ,nackt' und leichter veränderbar." Besonders in der frühkindlichen Entwicklung sind diese "Verpackungen" angreifbarer als später einmal.

Konkret betroffen sind in der fötalen Entwicklung die Gehirnzellen. Vor allem chronischer Stress könne, wie Knauer-Arloth sagt, während der Bildung der Nervenzellen Gene dauerhaft verändern. Außerdem konnte die Forschergruppe zeigen, dass diese Veränderungen bei erneutem Stress empfindlicher reagieren.

Zusätzlich hat man Nabelschnurblutzellen von Neugeborenen untersucht, die während der Schwangerschaft hohem Stress ausgesetzt waren. Unter anderem litten die werdenden Mütter unter Depressionen oder Angststörungen. Das Ergebnis: Die genetischen Veränderungen ließen sich auch bei den gestressten Neugeborenen nachweisen.

Die epigenetischen Markierungen sind also eine Art "Zellgedächtnis" von Stress in der Vergangenheit. Zu viel Stress vor der Geburt scheint nicht nur die Entwicklung der Nervenzellen zu verändern, sondern auch die Reaktion auf Stress im späteren Leben. Die weiteren Forschungsarbeiten in diesem Zusammenhang sollen nicht nur weiteren Aufschluss über die möglichen Langzeiteffekte früher Umwelteinflüsse auf das werdende Leben bringen. Ziel ist es auch, Strategien zu entwickeln, wie man diese genetischen Veränderungen verhindern kann.

Eines der großen Probleme dabei ist für Knauer-Arloth zunächst die Frage, wie viel Stress nun eigentlich gut für Schwangere und Embryo ist und ab wann er sich negativ auswirkt. Das hängt natürlich auch viel von der individuellen Persönlichkeit ab und welche Strategien man hat, mit Stress fertigzuwerden.

Die Münchner Wissenschafterin kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man über Bluttests in der Schwangerschaft die Risiken näher definieren kann und der betreuende Arzt dann sagt: "Bitte mit dem Stress runterfahren, wenn sie ihr Baby schützen wollen." Wichtig sei es auch, unterstreicht Knauer-Arloth, im Fall von Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen frühzeitig etwas dagegen zu unternehmen.

Epigenetische Veränderungen gibt es natürlich auch nach der Geburt. Aber sie herauszufiltern, ist für die Forschung viel schwieriger, als wenn man schon im Mutterleib ansetzt. Nach Angaben Knauer-Arloths hat man deshalb auch Langzeitstudien gestartet, um die genetischen Veränderungen über mehrere Jahrzehnte lang verfolgen und analysieren zu können. Liegen diese Ergebnisse vor, wird man zum Beispiel sehr viel präziser als heute sagen können, wie stark eine Depression schon bei der Geburt veranlagt ist oder sich erst im Lauf des Lebens entwickelt.