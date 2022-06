Studie: Alzheimer-Symptome nach Corona-Infektion häufiger entdeckt

Eine Corona-Infektion steigert einer dänischen Studie zufolge das Risiko einer Alzheimer-Diagnose in den darauffolgenden zwölf Monaten deutlich. Im Vergleich zu Nicht-Infizierten hatte bei Infizierten 3,5 Mal so häufig ein Arzt Alzheimer festgestellt, schreiben Pardis Zarifkar und ihr Team im Fachblatt "Frontiers in Neurology".

SN/stock.adobe.com/aldeca productions Eine neue Studie aus Dänemark über einen möglichen Zusammenhang von Corona- und Alzheimer-Erkrankungen sorgt für Debatten.