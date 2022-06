Studie: Alzheimersymptome nach Coronainfektion häufiger entdeckt

Eine Coronainfektion steigert einer dänischen Studie zufolge das Risiko einer Alzheimerdiagnose in den darauffolgenden zwölf Monaten deutlich. Im Vergleich zu Nichtinfizierten hatte bei Infizierten 3,5 Mal so häufig ein Arzt Alzheimer festgestellt, schreiben Pardis Zarifkar und ihr Team im Fachblatt "Frontiers in Neurology".

