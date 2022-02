Studie: An heißen Tagen ist es im Wald um fünf Grad kühler

An heißen Tagen im Sommer, wenn die Bäume voll belaubt sind, ist es im Wald um rund vier bis fünf Grad kühler als außerhalb. Das zeigt eine im Fachjournal "Frontiers in Forests and Global Change" veröffentlichte Studie österreichischer Forscher.

