Studie: Boom mit Ameisen als Haustiere bedroht Artenvielfalt

Der internationale Handel mit Ameisen als Haustiere boomt seit Jahren - und könnte nach einer Schweizer Studie vielerorts die Artenvielfalt bedrohen. Im weltweiten Tierhandel seien gerade diejenigen Arten überrepräsentiert und kommerziell erfolgreich, die sich leicht in gebietsfremden Regionen ausbreiten, schreiben Wissenschaftler aus Lausanne in der Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

SN/pixabay Symbolbild.