Studie: Forschung und Landwirtschaft müssen besser kommunizieren

Wissens- und Kommunikationslücken zwischen Forschung und landwirtschaftlicher Praxis ortet eine Studie der Universität Wien. Ein besserer Wissens- und Erfahrungsaustausch wäre aber notwendig, meinen die Wissenschafter im Fachjournal "Biological Conservation". Denn es brauche eine "Biodiversitäts-freundliche" Bewirtschaftung, um die negativen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die biologische Vielfalt zu minimieren.

Bea Maas vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien hat in der Studie mit Kolleginnen 209 Landwirte und 98 Umweltwissenschafter in Deutschland und Österreich befragt. Dabei zeigten sich sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und ein "dringender Bedarf für mehr fachübergreifende Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklungen", so Maas. Als besonders entscheidend wertet sie die abweichenden Wahrnehmungen von Informationsquellen.

So bewerten Wissenschafter Biodiversität, Agrarumweltprogramme und Naturschutzmaßnahmen als wichtiger für die landwirtschaftliche Produktion, die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen und die Nachhaltigkeit als die Bauern. Dagegen würden Landwirte Informationsquellen der Regierung und des Agrarsektors schätzen. Die Forscher schließen aus den unterschiedlichen Perspektiven auf "entscheidende Wissens- und Kommunikationslücken zwischen landwirtschaftlicher Forschung und Praxis".

Die Studienautorinnen plädieren dafür, "Forschung, Landwirtschaft und politische Praxis besser zu integrieren", und geben Handlungsempfehlungen, wie Wissen und Erfahrungen zwischen den beiden Bereichen besser ausgetauscht und genutzt werden können. So sollten durch Förderung von Bildungs- und Beratungsprogramme für Landwirte wissenschaftliche Informationen für die Praxis besser zugänglich gemacht werden. Weiters sollte die "integrative und inklusive Zusammenarbeit" zwischen Wissenschaft und Praxis durch die Förderung fachübergreifender Kommunikation unterstützt werden.