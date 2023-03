Studie: Fresstechnik von Walen hat Seefahrermythen inspiriert

Maul auf, Fische reinschwimmen lassen: Dieses Verhalten von Walen beobachteten Forscher erstmals 2011, hat aber wohl schon in der Antike Geschichten von Seeungeheuern inspiriert.

Der Beutefang mancher Walarten ist simpel und genial: Die Meeressäuger verharren bewegungslos und in vertikaler Position im Wasser und strecken den Kopf aus dem Meer. Dann sperren sie ihre Kiefer rechtwinklig auf und warten, dass ihnen Fische ins Maul schwimmen. Diese erst vor kurzem identifizierte Fresstechnik von Buckel- und Brydewalen könnte einer Studie zufolge schon in der Antike beobachtet worden sein - und später nordische Mythen von Seeungeheuern inspiriert haben.

Das berichten der Meeresarchäologe John McCarthy und seine Kollegen von der Flinders University im australischen Adelaide im Fachmagazin "Marine Mammal Science". Sie hatten Parallelen zwischen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und uralten Seefahrermythen gefunden.

Fische verlieren womöglich die Orientierung

Aber warum steuern die Fische freiwillig die Mundhöhle ihrer Jäger an? Fachleute gehen davon aus, dass sie die Orientierung verlieren und glauben, an einen sicheren Ort zu schwimmen, an dem sie vor Raubtieren geschützt sind. 2017 hieß es in einer Studie, dass viele Fische von der Strömung, die durch den Unterkiefer des Wals beim Durchbrechen der Wasseroberfläche erzeugt wird, in das Maul gespült werden. Der britische Naturfilmer Bertie Gregory drehte 2021 ein spektakuläres Video von einem Brydewal, der die Technik im Golf von Thailand anwendet. Der Clip ging auf Instagram viral.

Besonders ähnele die Fangmethode den Beschreibungen des nordischen Meeresungeheuers "Hafgufa", das vom 13. bis 18. Jahrhundert immer wieder in isländischen Mythen auftauche, so McCarthy und sein Team. Jedoch gab es den Forschern zufolge bereits vorher passende Beschreibungen in mittelalterlichen Tierdichtungen ("Bestiarien") sowie in einem Manuskript aus Alexandria aus dem 2. Jahrhundert.

"Älteste Versionen dieser Mythen beschrieben keine Ungeheuer, sondern Wale"

"Ich hielt es zunächst für einen interessanten Zufall", sagt McCarthy. "Als ich anfing, mich eingehend damit zu beschäftigen und es mit Kollegen zu diskutieren, die auf mittelalterliche Literatur spezialisiert sind, stellten wir fest, dass die ältesten Versionen dieser Mythen überhaupt keine Seeungeheuer beschreiben, sondern ausdrücklich eine Walart." Das habe das Team auf die Idee gebracht, nach weiteren Parallelen zu suchen. "Je mehr wir nachforschten, desto interessanter wurden die Zusammenhänge, und die Meeresbiologen, mit denen wir sprachen, fanden die Idee faszinierend."

Warum dieses beeindruckende Beuteverhalten erst kürzlich entdeckt, aber gleichzeitig offenbar schon in der Antike beobachtet wurde, ist rätselhaft. Naturfilmer Gregory glaubt, dass Umweltverschmutzung und Sauerstoffmangel vermehrt Fische an die Oberfläche treiben - und die Fangmethode für die Wale einfach sehr effektiv ist. In der Studie heißt es, dass die Meeressäuger zudem heute dank moderner Technik wie Drohnen genau beobachtet und überwacht würden.