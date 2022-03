Studie: Glückliche Schweine grunzen kürzer und konstanter

Ob Schweine gut oder schlecht gelaunt sind, können Forscher nun anhand der Grunzlaute der Tiere erkennen. Schließlich gebe es in positiv und negativ erlebten Situationen deutliche Unterschiede bei den Rufen von Schweinen, schrieb das Forscherteam im Fachmagazin "Scientific Reports". So sei das Grunzen in positiven Situationen viel kürzer und weise geringere Schwankungen in Lautstärke, Intensität und Tonlage auf, erklärte Elodie Briefer von der Universität Kopenhagen.

