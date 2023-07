Studie: Industrie könnte Lachgas-Emissionen rasch und günstig senken

Die Industrie könnte einen Beitrag zur Eindämmung der globalen Erwärmung leisten, indem sie die Emission von Lachgas reduziert. Das wäre einfach, kostengünstig und mit bereits verfügbaren Technologien machbar, schreiben Forscher des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien und der Universität Maryland im Fachmagazin "Nature Climate Change".

Lachgas (N2O) ist nach Kohlendioxid und Methan das drittwichtigste Treibhausgas und trägt rund 6,5 Prozent zum daraus resultierenden Effekt bei. Es hat ein knapp 300-mal höheres Treibhauspotenzial im Vergleich zu CO2, zerstört die schützende Ozonschicht in der Stratosphäre und bleibt mehr als 100 Jahre in der Atmosphäre. Rund zwei Drittel der vom Menschen verursachten Lachgas-Emissionen weltweit entfallen auf die Landwirtschaft, etwa zehn Prozent auf den Energiesektor, fünf Prozent auf die Industrie und der Rest auf weitere kleinere Quellen.

"Die Begrenzung von Lachgas in der Landwirtschaft ist aufwendig, aber die Reduzierung in der Industrie ist erschwinglich und sofort verfügbar. Diese Gelegenheit sollte man schnell nutzen", erklärte Eric Davidson, Professor am Zentrum für Umweltforschung der Universität Maryland (USA). Industrielle Lachgasemissionen stammen hauptsächlich aus der Produktion von Adipinsäure, die zur Herstellung von Nylon verwendet wird, und Salpetersäure, die beispielsweise bei Stickstoffdüngern zum Einsatz kommt.

"Es gibt wenig Möglichkeiten, Treibhausgase so einfach und günstig zu reduzieren, wie bei Adipinsäure- und Salpetersäure-Anlagen anzusetzen. Hier kann man aufgrund der hohen Konzentrationen in der Abluft sehr schnell, sehr einfach, sehr viel erreichen. In der Europäischen Union ist das auch bereits passiert", verwies IIASA-Forscher und Mitautor Wilfried Winiwarter im Gespräch mit der APA darauf, dass die EU ihre Hausaufgaben in diesem Bereich großteils erledigt hat. Eine Salpetersäureanlage in Linz gilt dabei als Vorreiter in Europa. Deutlichen Nachholbedarf gebe es aber in China und den USA.

Maßnahmen, die von der Industrie kostengünstig umgesetzt werden könnten, seien die Abgasverbrennung, also die Abgase aus der Anlage zu erhitzen und das Lachgas zu verbrennen, und Katalysatoren, die Lachgas zu Luft-Stickstoff reduzieren können, so Winiwarter. In der Landwirtschaft und im Energiebereich gilt eine Reduktion als deutlich schwieriger, weil hier unter anderem die Lachgas-Konzentrationen viel geringer sind. Verbesserte Katalysatoren im Kraftfahrbereich und der optimierte Einsatz von Stickstoff im Agrarbereich könnten dennoch einen Beitrag leisten.