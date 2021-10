Studie: Langzeit-Missionen im All hinterlassen Schäden im Gehirn

Langzeit-Missionen im All führen bei Raumfahrern nicht nur zum Muskel- und Knochenschwund, sondern hinterlassen auch Schäden am Gehirn. Das bestätigten Forscher nun mit Hilfe von Bluttests, wie die Ludwig-Maximilians-Universität München am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte es bereits ähnliche Ergebnisse nach Hirn-Scans von Astronauten gegeben.

SN/Charles Sykes/Invision/AP Symbolbild.