Studie: Medikament reduziert das Übergewicht auch bei Jugendlichen

Zwischen 2011 und 2021 wuchs die Zahl der von Adipositas betroffenen 6- bis 18-Jährigen in Deutschland um 33,5 Prozent. Bei der Teilgruppe der 15- bis 18-Jährigen erhöhte sie sich sogar um 42,5 Prozent und bei männlichen Jugendlichen (15 bis 18 Jahre) gar um 54,5 Prozent. Das sind Ergebnisse einer Datenanalyse der Kaufmännische Krankenkasse in Hannover. Hintergrund ist die Corona-Pandemie.

Auch der Primar der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Salzburger Landeskliniken, Daniel Weghuber, betont, dass durch die Pandemie Adipositas zu einem riesigen Problem geworden sei. Er hat nun mit seinem Team eine Studie zur medikamentösen Therapie gegen Adipositas erstellt. Diese wurde jetzt auf der ObesityWeek 2022 in San Diego (USA) vorgestellt und im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. In der sogenannten STEP TEENS-Studie erhielten 201 Jugendliche einmal wöchentlich entweder das bekannte Medikament Wegovy (134 Personen) oder ein Placebo (67 Personen) über einen Zeitraum von 68 Wochen. Die Gabe des Medikaments führte im Schnitt zu einer 16-prozentigen Reduktion des Body-Mass-Index (BMI). In der Placebogruppe nahm der BMI hingegen um 0,6 Prozent zu. Über 60 Prozent der 12- bis 18-Jährigen, die Wegovy einnahmen, verloren mindestens 10 Prozent des Gewichts. 40 Prozent der Behandelten verloren sogar mindestens ein Fünftel ihres Gewichts. Weghuber: "Der Effekt des Medikaments ist bei Jugendlichen sogar noch deutlich stärker als bei Erwachsenen."