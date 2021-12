Studie: Mehr Regen als Schnee in der Arktis möglicherweise früher

In der Arktis könnte es einer Studie zufolge in einigen Jahrzehnten mehr regnen als schneien. Diese Veränderung werde wohl Jahrzehnte früher kommen als bisher erwartet, schreiben Wissenschafter unter anderem von der kanadischen University of Manitoba und dem US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center in einem Forschungsartikel im Fachjournal "Nature Communications". Gründe seien unter anderem die globale Erwärmung und der Rückgang von Meereis.

SN/schreglmann Symbolbild.