Studie: Menschengemachter Klimawandel verändert El Niño seit 1970

Die El-Niño-Muster wurden bis vor rund 50 Jahren maßgeblich von der Sonneneinstrahlung beeinflusst, seitdem von menschlichen Aktivitäten.

El Niño-Schwankungen sind unregelmäßige Änderungen der Meeresströmung im Pazifik rund um den Äquator. Ihr Wankelmut hing bis vor wenigen Jahrzehnten maßgeblich mit Veränderungen der Sonneneinstrahlung zusammen, berichten Innsbrucker Geologen. Ab den 1970er-Jahren dominiert jedoch der Einfluss der Menschen. Die El Niño-Muster werden demnach durch die menschengemachte Klimaerwärmung umgeformt. Die Studie wurde im Fachmagazin "Geophysical Research Letters" veröffentlicht.

Ein Team um Paul Wilcox und Christoph Spötl vom Institut für Geologie der Universität Innsbruck untersuchte Höhlenmineralablagerungen (Speläotheme) in Alaska. Damit rekonstruierten die Forscher die dortigen klimatischen Bedingungen der vergangenen 3.500 Jahr. Die Ablagerungen zeigen, dass die El Niño-Muster bis vor etwa 50 Jahren maßgeblich von der Sonnenstrahlung kontrolliert wurden, heißt es in der Fachpublikation.

Seit den 1970er-Jahren haben jedoch menschliche Aktivitäten einen dominanten Einfluss auf die El Niño-Schwankungen, so die Forscher in dem Fachartikel: Diese signifikante Änderung der El Niño-Muster könnte daher kommen, dass in den 1970er-Jahren ein Klimawandel-Kipppunkt überschritten wurde. Die Veränderungen sollten überdies in Klimavorhersagen berücksichtigt werden.