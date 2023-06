Studie zeigt: Hunde lesen Körpersprache von Menschen wie die von Artgenossen

Hunde lesen die Körpersprache von Menschen und Artgenossen mit denselben Hirnregionen, berichten Wiener Kognitionsforscher. "Dies unterstreicht die enge Bindung zwischen Hunden und Menschen", erklärte Ludwig Huber vom Messerli Forschungsinstitut in Wien in einer Aussendung: "Die beiden Arten sind zwar nicht nahe verwandt, aber seit Jahrtausenden enge Weggefährten." Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Communications Biology" veröffentlicht.

BILD: SN/ROBERT RATZER