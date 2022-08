Südkorea beförderte erste eigene Mondsonde ins All

Als Teil seiner Pläne für die Weltraumforschung hat Südkorea zum ersten Mal eine eigene Mondsonde ins All geschickt. Eine "Falcon-9"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk hob am Donnerstagabend (Ortszeit) planmäßig mit der Test-Mondsonde "Korea Pathfinder" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab.

SN/APA/SPACEX/- Der Start der "Falcon-9"-Rakete ist geglückt