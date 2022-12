"Superbatterie": Salzburger Forscher erhält Millionensumme für Entwicklung

Der Radstädter Christian Prehal forscht an der ETH Zürich und dockt für sein Projekt zu Schwefel-Batterien an der Uni Salzburg an. Ziel ist, Batterien zu entwickeln, die doppelt so viel leisten können - und ökologischer und billiger sein sollen.

SN/privat Christian Prehal forscht derzeit noch an der renommierten ETH in Zürich an der Entwicklung einer leistungsstarken Metall-Schwefel-Batterie. Ab Sommer 2023 will er das an der Uni Salzburg tun.