Unter Sonntag, 23. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1490: Wien leistet nach dem Ende der fünfjährigen ungarischen Herrschaft Maximilian I. den Treueeid.

1945: Der Tiroler Landeshauptmann Karl Gruber richtet an die vier Siegermächte ein Telegramm, in dem er das Selbstbestimmungsrecht für Südtirol fordert.

1945: Die USA verlangen die Einbeziehung "aller wichtigen Elemente der demokratischen Meinung des Landes" in die rumänische Regierung als Voraussetzung für einen Friedensvertrag.

1960: Der entmachtete ehemalige sowjetische Außenminister und Ministerpräsident Molotow wird Ständiger Vertreter der UdSSR bei der Internationalen Atombehörde in Wien.

1975: In Laos übernimmt die prokommunistische Pathet-Lao-Bewegung unter Führung von Prinz Souphanouvong die alleinige Macht.

1975: Im Hochverratsprozess gegen die Führer des ehemaligen griechischen Obristenregimes (1967-74) werden Ex-Diktator Papadopoulos und zwei seiner Mitverschwörer zum Tode verurteilt. Die Urteile werden in lebenslange Haftstrafen umgewandelt.

1990: Mit Zweidrittelmehrheit beschließt die DDR-Volkskammer den Beitritt zur BRD mit Wirkung vom 3. Oktober.

1995: Die UNO bestätigt, dass die Serben nach der Eroberung Srebenicas ein Massaker an tausenden muslimischen Männern begangen haben.

2000: Beim dritten Landeanflug auf Manama im Emirat Bahrain stürzt ein Airbus der "Gulf Air" wenige Kilometer vor der Küste ins Meer. Alle 143 Insassen kommen ums Leben.

2005: Nach sintflutartigen Regenfällen verschärft sich die Hochwassersituation in Westösterreich. Viele Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Der Schaden beträgt Hunderte Millionen Euro.



Geburtstage: Anton Ritter von Schmerling, öst. Politiker (1805-1893); Ernst Krenek, öst. Komponist (1900-1991); Alfons Maria Stickler, öst. Kurienkardinal (1910-2007); Giuseppe Meazza, ital. Fußballspieler (1910-1979); Włodzimierz Kotoński, poln. Komponist (1925-2014); Michel Rocard, frz. Politiker (1930-2016); Rita Pavone, ital. Sängerin (1945); Marian Krzaklewski, poln. Politiker (1950); Ilja Trojanow, dt. Schriftsteller (1965); River (Jude) Phoenix, US-Schauspieler (1970-1993).

Todestage: Sir William Wallace, schott. Freiheitskämpfer (um 1270-1305); Ferdinand Georg Waldmüller, öst. Maler (1793-1865); Ludwig von Hofmann, dt. Maler (1861-1945); Oscar Hammerstein II., US-Librettist (1895-1960); Jan Antonín Bat'a, tschechoslowak. Fabrikant (1898-1965); Alfred Eisenstaedt, dt.-US-Fotograf (1898-1995); Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, dt. Kirchenpolitiker, Präs. d. Zentralkomitees d. deutschen Katholiken (1904-1990); Peter Krusche, dt. Theologe (1924-2000); Gerhard Hanappi, öst. Fußball-Legende (1929-1980).

Namenstage: Rosa, Philipp, Widmar, Zachäus, Richild, Justinian.

