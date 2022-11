6. November 1992: Das niederländische Parlament billigt den Maastrichter Vertrag

Unter Sonntag, 6. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1632: König Gustav II. Adolf von Schweden fällt in der Schlacht bei Lützen (im heutigen Sachsen-Anhalt) im Kampf gegen die kaiserlichen Truppen. Sein Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg verhinderte letztlich einen Sieg der Habsburger und sicherte indirekt die Existenz des deutschen Protestantismus.

1792: Im Ersten Koalitionskrieg besiegt das französische Heer unter General Charles-François Dumouriez die österreichischen Truppen unter Herzog Albert von Sachsen-Teschen in der Schlacht von Jemappes (heute Belgien). In der Folge erobert Frankreich die österreichischen Niederlande.

1817: In Rio de Janeiro heiratet der portugiesische Kronprinz und spätere brasilianische Kaiser Pedro (I.) de Alcântara die österreichische Erzherzogin Leopoldine, Tochter von Kaiser Franz I. und Schwester der französischen Ex-Kaiserin Marie Louise.

1837: Im Drury Lane Theatre in London findet die Uraufführung der Oper "Caractacus" von Michael William Balfe statt.

1902: Das Drama "Adriana Lecouvreur" von Francesco Cilea wird am Teatro Lirico in Mailand uraufgeführt.

1922: Das von Claude Dornier entwickelte Wasserflugzeug "Wal" unternimmt seinen Jungfernflug.

1927: Erstmals praktizieren Fallschirmjäger - italienische Soldaten über Cinisello - den Absprung aus dem Flugzeug.

1932: Die vorgezogenen Reichstagswahlen in Deutschland bringen keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Hitlers NSDAP verliert Stimmen und Mandate, bleibt aber stärkste Partei vor der SPD. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt am 3. Dezember den parteilosen General Kurt von Schleicher zum Reichskanzler.

1937: Italien tritt dem deutsch-japanischen Antikomintern-Pakt vom November 1936 bei. Der Pakt legt die gegenseitige Information über die Aktivitäten der Kommunistischen Internationale (Komintern) fest.

1937: Die französische Hochalpenstraße über den Iseran-Pass (2.770 m) wird als höchste Passstraße Europas fertig gestellt. Sie verbindet Nizza mit dem Genfer See.

1942: Das deutsche U-Boot U 68 versenkt das britische Passagierschiff "City of Cairo". Die Rettungsboote verlieren sich im Atlantik, das letzte wird erst 51 Tage später gefunden. 104 Passagiere und Besatzungsmitglieder kommen ums Leben.

1957: Der französische Staatspräsident René Coty ernennt nach einer sechswöchigen Regierungskrise den Radikalsozialisten Félix Gaillard zum Ministerpräsidenten. Der 38-jährige Wirtschaftsfachmann ist der bis dahin jüngste Regierungschef Frankreichs. Sein Mitte-Links-Kabinett amtiert bis April 1958 und scheitert am Algerien-Konflikt.

1962: Die Vereinten Nationen verabschieden die Resolution 1761, mit der wegen der menschenverachtenden Apartheid-Politik des weißen Minderheitsregimes ein Embargo gegen Südafrika beschlossen wird.

1982: In Kamerun tritt Staatspräsident Ahmadou Ahidjo, der das afrikanische Land 1960 in die Unabhängigkeit geführt hatte, offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurück.

1982: In Kenias Hauptstadt Nairobi wird der Internationale Fernmeldevertrag unterzeichnet, die Grundlage für die Internationale Fernmeldeunion, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.

1992: Das niederländische Parlament billigt den Maastrichter Vertrag.

2007: Der FC Liverpool gewinnt 8:0 gegen Besiktas Istanbul. Liverpool erzielt damit den bis dahin höchsten Sieg in der UEFA Champions League.

2012: Der Ministerrat beschließt ab 1. Jänner 2013 beim elektronisch überwachten Hausarrest (EÜH), besser bekannt als "Fußfessel", neue Vergabekriterien. Die wichtigste Neuregelung: Sexualstraftäter sollen sich bei "schweren" Delikten wie Vergewaltigung, geschlechtlicher Nötigung, sexuellem Missbrauch von Unmündigen, Jugendlichen oder beeinträchtigen Personen nicht mehr ihre gesamte Haftstrafe mit einer Fußfessel ersparen können. Entsprechende Fälle, in denen der Täter keinen einzigen Tag hinter Gittern verbringen muss, hatten in der Öffentlichkeit für Aufregung gesorgt.



Geburtstage: King Kolax, US-Jazztrompeter (1912-1991); Walter Brendel, dt. Chirurg (1922-1989); Ferenc Gyurcsek, ung. Bildhauer (1942); Claus J. Raidl, öst. Manager; 2008-2018 Präs. des Generalrates der OeNB (1942); A. Mesut Yilmaz, türk. Politiker (1947-2020); Manfred Wakolbinger, öst. bildender Künstler (1952); Peter Westenthaler, öst. Ex-Politiker (1967); Anna Herrmann, dt. Schauspielerin (1987).

Todestage: Heinrich Schütz, dt. Komponist (1585-1672); Johann Friedrich Camerer, dt. Archäologe (1720-1792); Antonio Baldini, ital. Schriftsteller (1889-1962); Karin Dor, dt. Schauspielerin (1938-2017).

Namenstage: Christina, Leonhard, Erdmann, Protasius, Modesta, Rudolf, Valentin, Sibylle, Gustav Adolf.