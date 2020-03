Unter Mittwoch, 1. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1605: Kardinal Alessandro de Medici, Erzbischof von Florenz und Großneffe von Leo X., wird mit französischer Unterstützung zum Papst gewählt und nimmt den Namen Leo XI. an. Sein Pontifikat dauert nur 27 Tage.

1795: In Paris wird ein Volksaufstand der "Sans-culottes" (Träger röhrenförmiger Hosen) niedergeschlagen. (Der ursprüngliche Spottname für Revolutionäre erhielt die Bedeutung Patriot und Republikaner).

1875: In Mitteleuropa tritt die erste einheitliche Signalordnung für Eisenbahnen in Kraft.

1925: In Jerusalem wird die Hebräische Universität eröffnet.

1925: Das Bauhaus übersiedelt von Weimar nach Dessau.

1930: In Berlin hat Josef von Sternbergs Film "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich (als "Lola") und Emil Jannings Premiere.

1940: In Deutschland wird aus Gründen der Energieeinsparung erstmals die Sommerzeit eingeführt.

1945: Wiener Neustadt wird von sowjetischen Truppen eingenommen.

1960: Die USA bringen "Tiros-1", den ersten Wettersatelliten der Welt, zur Beobachtung der Wolkenbewegung auf eine Erdumlaufbahn.

1975: Der pro-amerikanische Diktator General Lon Nol, der 1970 Prinz Norodom Sihanouk gestürzt und das bis dahin neutrale Land in den Vietnamkrieg gerissen hatte, verlässt Kambodscha und geht ins Exil. (Im April erobern die Roten Khmer die Hauptstadt Phnom Penh.)

1990: Im überfüllten Gefängnis der nordenglischen Stadt Manchester bricht eine Häftlingsrevolte gegen die Missstände im britischen Strafvollzug aus, die sich auch auf andere Anstalten ausweitet und erst nach Wochen unter Kontrolle gebracht werden kann.

2000: In Wien wird das Musical "Falco" uraufgeführt.

2005: Der deutsche Schauspieler und Entertainer Harald Juhnke stirbt 75-jährig in einem Pflegeheim nahe Berlin. Der "deutsche Frank Sinatra" war Deutschlands beliebtester Entertainer, eine der schillerndsten Figuren der deutschen Theater-, Film- und Fernseh-Geschichte und auch wegen seiner Alkohol-Exzesse immer wieder in den Schlagzeilen.



Geburtstage: Hugo Kołłątaj, poln. Theologe (1750-1812); Otto Fürst von Bismarck, dt. Staatsmann (1815-1898); Edgar Wallace, brit. Schriftsteller (1875-1932); Gaston Eyskens, belg. Politiker (1905-1988); Harry Carney, US-Jazzmusiker (1910-1974); O. W. (Otto Wilhelm) Fischer, öst. Schauspieler (1915-2004); Toshiro Mifune, jap. Schauspieler (1920-1997); Gerrit Glomser, öst. Radrennfahrer, Ö-Rundfahrt-Sieger 2002 und 2003, Ö-Staatsmeister 2005 (1975).

Todestage: Cosima Wagner, Witwe Richard Wagners, Tochter von Franz Liszt (1837-1930); Helena Rubinstein, US-Kosmetikunternehmerin (1882-1965); Benedikt Kautsky, öst. Ökonom/Publizist (1894-1960); Semjon Timoschenko, sowj. Marschall (1895-1970); Piet Bakker, niedl. Schriftsteller (1897-1960); Dezsö Nemes, ung. Historiker und Politiker (1908-1985); John Forsythe, US-Schauspieler (1918-2010).

Namenstage: Hugo, Irene, Theodora, Gilbert, Walarich, Valerie, Agape, Viktor, Stefan, Maria.

Quelle: SN