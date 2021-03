Unter Donnerstag, 1. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1621: In Strawberry Hill (Massachusetts) unterzeichnen englische Siedler im Namen von König Jakob I. den ersten Vertrag mit Massasoit, dem Häuptling der Wampanoag-Indianer.

1891: Zwischen London und Paris wird der Telefonverkehr aufgenommen.

1891: Das Unternehmen "Wrigley Jr. Company" wird von William Wrigley Jr., in Chicago im US-Bundesstaat Illinois, gegründet. Es produziert ursprünglich Seife und Backpulver, 1893 kommt die Kaugummimarke "Wrigley's Spearmint" auf den Markt.

1916: Schwere Kämpfe an der Isonzofront und in den Dolomiten.

1936: Die Ständestaats-Regierung unter Bundeskanzler Schuschnigg führt die allgemeine Wehrpflicht ("Bundesdienstpflicht") ein.

1946: Beginn des UNRRA-Hilfsprogramms (United Nations Relief und Rehabilitation Administration) zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen und Verschleppten.

1986: Nach einer Serie von Terroranschlägen zieht Frankreich seine 45 Militärberater aus der libanesischen Hauptstadt Beirut ab.

1991: Die Auflösung der Militärorganisation des Warschauer Paktes tritt in Kraft.

1991: Detlev Karsten Rohwedder, der Chef der deutschen Treuhandanstalt, wird in Düsseldorf erschossen. Die terroristische "Rote Armee Fraktion" (RAF) bekennt sich zu dem Mord.

1996: Durch die Fusion der Bank of Tokyo und der Mitsubishi-Bank entsteht in Japan die größte Bank der Welt.

2001: Der frühere jugoslawische Präsident Slobodan Milošević wird verhaftet.

2001: Zum ersten Mal weltweit geben einander vier gleichgeschlechtliche Paare in Amsterdam das Ja-Wort.



Geburtstage: Franz Eybl, öst. Maler und Lithograph (1806-1880); Ferruccio Busoni, ital. Komponist (1866-1924); Robert Fuchs, öst. Maler (1896-1981); Pola Gojawiczyńska, poln. Schriftstellerin (1896-1963); Whittaker Chambers, US-amer. Journalist (1901-1961); Alexandr Sergejewitsch Jakowlew, sowjet. Flugzeugkonstrukteur (1906-1989); Günther Rennert, dt. Regisseur (1911-1978); Otto Schulmeister, öst. Journalist; langjähriger Herausgeber und Chefredakteur "Die Presse" (1916-2001); Rolf Hochhuth, dt. Schriftsteller (1931-2020); Jean-Pascal Delamuraz, schwz. Politiker (1936-2000); Helmut Kukacka, öst. Politiker (1946); Björn Einar Romören, ehem. norweg. Skispringer (1981).

Todestage: Nuno Álvares Pereira, portug. Feldherr (1360-1431); Max Ernst, dt.-frz. Maler und Bildhauer (1891-1976); Martha Graham, US-Tänzerin/Choreographin (1894-1991); Detlev Rohwedder, dt. Industriemanager (1932-1991).

Namenstage: Hugo, Irene, Theodora, Gilbert, Walarich, Valerie, Agape, Viktor, Stefan, Maria.