1. August 1917: In Wien wird die "Salzburger Festspielgemeinde" gegründet, mit dem Ziel, alljährlich in Salzburg Festspiele abzuhalten.

Unter Montag, 1. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1487: Bartolomeu Diaz beginnt in Portugal jene Seereise, während der erstmals das Kap der Guten Hoffnung umsegelt wird.

1832: Zwischen Linz und Budweis (128,8 km) nimmt die erste Pferdeeisenbahn auf dem europäischen Kontinent den Betrieb auf.

1907: In Norwegen wird Trunkenheit in der Öffentlichkeit unter Strafe gestellt.

1912: Eröffnung der Jungfraubahn in der Schweiz.

1917: In Wien wird die "Salzburger Festspielgemeinde" gegründet, mit dem Ziel, alljährlich in Salzburg Festspiele abzuhalten.

1917: Papst Benedikt XV. appelliert in einer erst am 15.8. veröffentlichten Note erfolglos an die Oberhäupter der kriegsführenden Völker des Ersten Weltkrieges, das Morden einzustellen.

1947: Das erste Lohn- und Preisabkommen Österreichs wird abgeschlossen.

1957: Wiens Polizeipräsident Holaubek kündigt Maßnahmen gegen die "Halbstarken" an.

1957: Die durch Gesetz vom 26.7. gegründete Deutsche Bundesbank in Frankfurt/Main nimmt ihre Tätigkeit auf.

1967: Start der unbemannten Raumsonde "Lunar Orbiter 5". Ab dem 6. August werden, vor allem von der noch nicht ganz erfassten Mondrückseite, 844 Bilder übertragen. Am 31.01.1968 zerschellt die Sonde auf dem Mond.

1972: In München wird das Olympische Dorf eröffnet.

1977: Das Bonus-Malus-System bei der Autohaftpflichtversicherung tritt in Österreich in Kraft.

1977: Die sogenannten "Maria Theresien-Konzessionen" verlieren ihre Gültigkeit.

1987: Erstmals seit 1978 gibt es wieder einen einzigen Boxweltmeister im Schwergewicht. Mike Tyson (USA), der schon WBA- und WBC-Champion ist, besiegt in Las Vegas IBF-Weltmeister Tony Tucker (USA) nach Punkten.

1992: Das griechische Parlament billigt die EG-Verträge von Maastricht.

1997: Das Konsortium "Connect Austria" (heute ONE GmbH) erhält die Lizenz als dritter Handynetzbetreiber in Österreich.

2002: Die neue Gewerbeordnung tritt in Kraft. Sie bringt neue zusätzliche Rechte und Freiheiten. Um ein Geschäft zu eröffnen ist kein Befähigungsnachweis notwendig.

2002: Das neue Nachtarbeitsgesetz - für die Zeit von 22.00 bis 5.00 Uhr - tritt in Kraft. Das Nachtarbeitsverbot für Frauen fällt.

2007: In der US-Stadt Minneapolis stürzt eine vierspurige Brücke über den Fluss Mississippi ein. Das Unglück ereignet sich im Berufsverkehr. 13 Menschen kommen ums Leben.

2017: Die über sieben Monate lange Flucht des unter mehrfachem Kindesmissbrauchs-Verdacht stehenden Judo-Doppelolympiasiegers Peter Seisenbacher geht in der Ukraine zu Ende. Beamte der dortigen Kriminalpolizei vollziehen in Kiew einen von der Wiener Justiz ausgestellten internationalen Haftbefehl. Dieser wurde erlassen, nachdem der 57-Jährige unentschuldigt nicht zu seinem Prozess im Wiener Landesgericht für Strafsachen erschienen war. Eine Auslieferung wird jedoch vom Justizministerium in Kiew abgelehnt, da die dem Ex-Judoka vorgeworfenen Sexualdelikte nach ukrainischem Recht verjährt sind. Der wieder auf freien Fuß gesetzte Seisenbacher wehrt sich in weiterer Folge gegen die Ausreiseaufforderung der Migrationsbehörde.



Geburtstage: Jerry Garcia, US-amer. Musiker (Grateful Dead) (1942-1995); Zoran Djindjic, serb. Politiker, Ministerpräsident (1952-2003).

Todestage: Virgil Solis, dt. Kupferstecher/Holzschneider (1514-1562); Alfonso Maria de Liguori, ital. kath. Theologe (1696-1787); Julius von Blaas, ital.-öst. Maler (1845-1922); August Karolus, schweiz. Fernsehpionier/Physiker (1893-1972); Pola Negri, poln.-US-Schauspielerin (1897-1987); Swjatoslaw Richter, russ. Pianist (1915-1997); Marie Trintignant, frz. Schauspielerin (1962-2003).

Namenstage: Alfons, Rigobert, Petrus, Julian, Pius.