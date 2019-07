Unter Donnerstag. 1. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1514: Kaiser Maximilian erlässt in Gmunden eine Landgerichtsverordnung für das Land ob der Enns.

1664: Reichsfürst Raimund Montecuccoli schlägt die Türken bei St. Gotthard an der Raab.

1714: Mit dem Tod der erst 46-jährigen britischen Königin Anna tritt das neue Thronfolgegesetz in Kraft: Kurfürst Georg Wilhelm von Hannover wird als Georg I. König von Großbritannien und Hannover.

1819: Österreich und Preußen verabschieden die sog. Teplitzer Punktation, die sich gegen die Burschenschaften richtet.

1834: Das Verbot der Sklaverei im britischen Kolonialreich tritt in Kraft.

1844: Der erste Zoologische Garten Deutschlands wird in Berlin eröffnet.

1874: In Straßburg gibt Othmar Zeidler die Synthetisierung des Schädlingsbekämpfungsmittels DDT bekannt.

1894: Japan erklärt China den Krieg.

1914: Das Deutsche Reich macht mobil und erklärt Russland den Krieg. In Frankreich wird die Mobilmachung angeordnet.

1919: Die Rätediktatur in Ungarn bricht zusammen, Béla Kun flieht aus Budapest.

1934: Hitler besucht den sterbenden Hindenburg, die Reichsregierung verabschiedet das "Gesetz über das deutsche Staatsoberhaupt", das die Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers vorsieht.

1939: In Hamburg wird der erste Film des Regisseurs Kurt Hoffmann, "Paradies der Junggesellen", mit Heinz Rühmann, Josef Sieber und Hans Brausewetter uraufgeführt.

1939: Glenn Miller nimmt die Platte "In the Mood" auf, die zum Millionenhit wird.

1944: Beginn des Warschauer Aufstandes der "Polnischen Heimatarmee", der erst am 2.10. von deutschen Truppen endgültig niedergeschlagen werden kann.

1944: Im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau beginnt die Vergasung der letzten 4.000 Sinti und Roma, am 3.8. wird das Lager aufgelöst.

1954: Italien ratifiziert den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG).

1994: Die UNICEF veröffentlicht eine Bilanz, der zufolge in den Flüchtlingslagern in Zaire bereits mehr als 50.000 Ruandesen starben.



Geburtstage: Dominikus Auliczek, böhm. Bildhauer und Porzellanmodelleur (1734-1804); Jean Lamarck, franz. Naturforscher (1744-1829); Hermann Melville, US-Schriftsteller (1819-1891); William Steinberg, dt.-US-Dirigent (1899-1978); Pit Krüger, dt. Schauspieler (1934-2003); Kurmanbek Bakijew, kirg. Politiker; Staatspräsident 2005-2010 (1949); Jason Momoa, US-amer. Schauspieler (1979).

Todestage: Anne, Königin v. Großbritannien u. Irland (1665-1714); Heinrich Laube, dt. Schriftsteller/Publizist (1806-1884); Maria Corazon Aquino, philipp. Politikerin; Staatspräsidentin 1986-1992 (1933-2009).

Namenstage: Alfons, Rigobert, Petrus, Julian, Pius.

Quelle: SN