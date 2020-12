Unter Donnerstag, 17. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1865: Franz Schuberts Symphonie Nr. 8, h-Moll ("Die Unvollendete") wird in Wien uraufgeführt.

1885: Frankreich schließt mit dem Königreich Madagaskar einen Protektoratsvertrag.

1915: Österreichisch-ungarische Truppen vertreiben die letzten montenegrinischen Verbände aus Bosnien.

1940: In Regensburg wird der Film "Der liebe Augustin" mit Paul Hörbiger in der Titelrolle uraufgeführt.

1945: Der Alliierte Kontrollrat verfügt die Auflösung aller Turn- und Sportvereine in den Besatzungszonen Deutschlands.

1945: In Finnland wird der sozialdemokratische Parteiführer und frühere Außenminister Väinö Tanner, der sich 1941 für den Kriegseintritt an der Seite Deutschlands gegen die Sowjetunion eingesetzt hatte, zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

1960: Ein Passagierflugzeug der US-Luftwaffe rammt einen Turm der Münchner Paulskirche und stürzt auf eine Straßenbahn. 52 Menschen kommen ums Leben.

1965: Großbritannien verhängt ein Öl-Embargo gegen das weiße Minderheitsregime im abtrünnigen Südrhodesien.

1970: Nach blutigen Zusammenstößen zwischen demonstrierenden Arbeitern und der Polizei verhängt die polnische Regierung den Ausnahmezustand über das Land.

1970: Der Beschluss, die UNO-City im Donaupark im 22. Wiener Gemeindebezirk zu errichten, wird gefasst.

1990: Nach langen Verhandlungen unterzeichnen SPÖ und ÖVP den Koalitionspakt für die neue Legislaturperiode.

1995: Die SPÖ unter Bundeskanzler Franz Vranitzky geht als Siegerin aus den vorgezogenen Nationalratswahlen hervor.

2005: Mithilfe eines Krans stehlen drei Diebe in Großbritannien eine zwei Tonnen schwere Bronzeskulptur des weltbekannten Künstlers Henry Moore. Die 1969/1970 entstandene Skulptur "A Reclining Figure" wird aus dem Museum der Henry-Moore-Stiftung in Perry Green abtransportiert. Ihr Wert wird auf 4,3 Millionen Euro geschätzt.

2010: Beginn der "Jasminrevolution". Mit der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi, beginnen landesweite Massenunruhen und Protestaktionen gegen das Regime. Der tunesische Staatspräsident Zine el-Abidine Ben Ali verlässt am 14. Jänner 2011 das Land. In Folge brechen weltweit Proteste und Unruhen in der arabischen Welt aus.

2010: Der Grüne Budgetsprecher Werner Kogler ist neuer Rekordhalter im Dauerreden im österreichischen Parlament. Zwölf Stunden und 42 Minuten spricht er gegen den Haushaltsvoranschlag der Regierung. Damit stellte er den alten Rederekord seiner Parteikollegin Madeleine Petrovic aus dem Jahr 1993 ein, die damals aus Protest gegen eine geplante Tropenholzgesetz-Novelle zehn Stunden und 35 Minuten geredet hatte.



Geburtstage: Ludwig van Beethoven, dt. Komponist (1770-1827); François Granet, frz. Maler (1775-1849); Jules Huot de Goncourt, frz. Schriftsteller (1830-1870); Armin Mueller-Stahl, dt. Schauspieler (1930); Giuseppe "Sepp" Forcher, öst. TV-Moderator südtiroler Herkunft (1930); Milla Jovovich, ukrain.-US-Schauspielerin und Model (1975).

Todestage: Simón Bolívar, Führer der südamerikanischen Freiheitsbewegung (1783-1830); Hastings Lionel Lord Ismay, brit. General/Politiker, erster NATO-Generalsekretär (1887-1965); Jack Anderson, US-Journalist (1922-2005).

Namenstage: Lazarus, Jolanda, Gisela, Olympia, Viviane, Isaak, Daniel, Barbara, Johannes.

