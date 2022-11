1. Dezember 1982: Das Erfolgsalbum "Thriller" von Michael Jackson erscheint. Es wird das meistverkaufte Album der Musikgeschichte

Unter Donnerstag, 1. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

722: Papst Gregor II. erteilt dem Missionar Bonifatius Richtlinien, wie die kirchlichen Einkünfte - der sogenannte Zehent (zehnprozentige Steuer in Form von Geld oder Naturalien) - zu verwenden sind.

1167: Gegen die Italienpolitik von Kaiser Friedrich I. Barbarossa schließen sich die oberitalienischen Städte unter der Führung von Mailand, Bologna und Venedig zum Lombardischen Bund zusammen, der von Papst Alexander III. unterstützt wird.

1822: In Brasilien findet die Krönung von Kaiser Pedro I. und seiner Gemahlin Leopoldine, Tochter des österreichischen Kaisers Franz I., statt (Erste christliche Kaiserkrönung auf dem amerikanischen Kontinent.)

1872: In Frankreich erhebt sich die monarchistisch ausgerichtete Parlamentsmehrheit gegen das provisorische Staatsoberhaupt Adolphe Thiers.

1887: Ein in Singapur eröffneter Bungalow im Kolonialstil mit zehn Gästezimmern bildet den Kern des späteren Luxushotels Raffles.

1887: Die erste Sherlock Holmes Geschichte "A Study in Scarlet", von Arthur Conan Doyle, wird veröffentlicht (nach anderen Angaben 4. 12.)

1912: Die erste konstituierende Generalversammlung des Vereins "Technisches Museum für Industrie und Gewerbe" findet im Gemeinderatssitzungssaal des Wiener Rathauses statt.

1917: Erster Weltkrieg: Österreichisch-ungarische Truppen schlagen einen italienischen Angriff auf dem Monte Pertica zurück.

1927: Zwischen Wien und Berlin wird der erste planmäßige Bildtelegrafendienst (Siemens-Karolus-Telefunken) eröffnet.

1942: In Großbritannien wird der sogenannte Beveridge-Report (nach dem Wirtschaftsexperten William H. Beveridge) zur Ausweitung der staatlichen Wohlfahrtspolitik veröffentlicht. Auf dieser Grundlage wird eine gesetzliche Rentenversicherung geschaffen, die Kranken- und die Arbeitslosenversicherung wird ausgebaut.

1942: Hitler lehnt Mussolinis Vorschlag ab, den "Krieg im Osten auf die eine oder andere Weise zu beenden".

1952: Durch einen Artikel der "New York Daily News" über ihre geschlechtsangleichende Operation in Dänemark wird ein Medienrummel um die US-Amerikanerin Christine Jorgensen losgetreten.

1962: Die Gerlos-Hochalpenstraße wird dem Verkehr übergeben. Die zwölf Kilometer lange Straße stellt eine wintersichere Verbindung zwischen Salzburg und Tirol dar.

1967: Der 6,6 Kilometer lange Straßentunnel durch den San-Bernardino-Pass im Schweizer Kanton Graubünden wird dem Verkehr übergeben.

1972: Österreich und die Demokratische Republik Vietnam (Nordvietnam) nehmen vollwertige diplomatische Beziehungen auf.

1982: Das Erfolgsalbum "Thriller" von Michael Jackson erscheint. Es wird das meistverkaufte Album der Musikgeschichte.

1992: Der Nationalrat beschließt ein Gleichbehandlungsgesetz und ein Verfassungsgesetz zur Festschreibung des Frauenpensionsalters bis zum Jahr 2018.

1997: Zwei Volksbegehren liegen gleichzeitig auf: Das Volksbegehren "Schilling-Volksabstimmung" (24. November - 1. Dezember) wird von 253.949 Personen unterschrieben, das sind 4,43 Prozent der Stimmberechtigten. Das Volksbegehren "Atomfreies Österreich" wird von 248.787 Personen unterschrieben, das sind 4,34 Prozent der Stimmberechtigten.

1997: Das "Schengener Abkommen" tritt für Österreich in Kraft.



Geburtstage: Anna Luise Karsch, dt. Dichterin (1722-1791); Hansl Schmid, öst. Wienerlied-Sänger (1897-1987); Minoru Yamasaki, US-Architekt (World Trade Center) (1912-1986); Detlev Buck, dt. Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur (1962).

Todestage: Vittorio Emanuele Orlando, ital. Staatsmann (1860-1952); Franz Fischer, dt. Chemiker (1877-1947); Antonio Segni, ital. Staatsmann; Staatspräsident 1962-64 (1891-1972); Alessandro Vallebona, ital. Radiologe; 1930 entwickelte er die Grundlagen der "Tomografie" (1899-1987); Stéphane Grappelli, frz. Jazz-Geiger (1908-1997); James Baldwin, US-Schriftsteller (1924-1987).

Namenstage: Oskar, Blanka, Natalie, Eligius, Otwin, Charles de F., Longinus, Edmund, Natascha, Diodor, Paulina, Arnold.