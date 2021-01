Unter Montag, 1. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1411: Nach der schweren Niederlage gegen die Polen bei Tannenberg muss der Deutsche Orden im Ersten Thorner Frieden Samogitien (den an die Ostsee grenzenden Teil Litauens) abtreten.

1856: In Paris beginnt die Friedenskonferenz zur Beendigung des Krimkrieges, den Frankreich und Großbritannien seit 1853 zusammen mit der Türkei gegen Russland führten. Russland muss das südliche Bessarabien abtreten und auf das Protektorat über die Donaufürstentümer verzichten.

1861: Texas, seit 1845 28. Staat der USA, erklärt nach Ausbruch des Sezessionskrieges seinen Austritt aus der Union. (Wiederaufnahme 1870)

1896: Toscanini dirigiert in Turin die Uraufführung von Giacomo Puccinis Oper "La Bohème".

1896: Beginn der Volkserhebung gegen die türkische Herrschaft auf der Insel Kreta.

1946: In Ungarn wird die Republik ausgerufen. Der Bauernpolitiker Zoltán Tildy wird von der Nationalversammlung zum Staatspräsidenten gewählt.

1946: "Radio Austria" nimmt den Telegrafenverkehr mit der Welt auf.

1946: Der norwegische Völkerrechtler Trygve Lie, ehemaliger Justiz- und Sozialminister seines Landes, wird erster Generalsekretär der Vereinten Nationen.

1951: Im Pariser Théâtre de l'Atelier findet die Uraufführung des Schauspiels "Colombe" von Jean Anouilh statt.

1986: Die amerikanische Rocksängerin Diana Ross heiratet in der Schweiz den norwegischen Reeder Arne Næss.

1991: In Österreich wird mit der Abgabe von Kaliumjodidtabletten zur Vorsorge bei radioaktiver Verstrahlung begonnen. Der Ansturm auf die Apotheken hält sich jedoch in Grenzen.

1991: Südafrikas weißer Staatschef de Klerk kündigt das Ende der Rassentrennungspolitik an.

1996: Ein Vorauskommando des österreichischen Kontingents der internationalen Bosnien-Friedenstruppe (AUSLOG-IFOR) bricht zum Einsatz in Visoko bei Sarajewo auf.

1996: Frankreichs Präsident Chirac gibt die Einstellung aller Atomversuche seines Landes bekannt.

2006: Das Bieterkonsortium TwoOne um den Flughafen Wien erhält von der slowakischen Regierung den Zuschlag für die Übernahme der Flughäfen Bratislava und Košice. Nach der Regierungsübernahme durch die linksgerichtete Smer wird im August diese Entscheidung wieder zurückgenommen und der Flughafen Wien übernimmt im Oktober nur Košice.

2006: Der amerikanische Ökonom Ben S. Bernanke wird Präsident der US-Notenbank (Federal Reserve Boards). Er löst damit Alan Greenspan in seinem Amt ab.



Geburtstage: Karl Friedrich Hensler, öst Schauspieler, Dramatiker und Schriftsteller (1761-1825); Clark Gable, US-Schauspieler (1901-1960); Pierre Dudan, schweiz. Chansonnier (n.a.A. 31.1.) (1916-1984); Boris Jelzin, russ. Staatsmann (1931-2007); Karl Dall, dt. Schauspieler (1941-2020); Maria Fekter, öst. Politikerin (1956); Meinrad Rahofer, öst. Journalist (1956-2010).

Todestage: Papst Alexander VIII. (Pietro Ottoboni) (1610-1691); Mary Shelley, brit. Schriftstellerin (1797-1851); Raoul Hausmann, öst. Fotograf (1886-1971); Hans Richter, dt. Maler und Filmavantgardist (1888-1976); Donald Douglas, US-Flugzeugkonstrukteur (1893-1981); Buster Keaton, US-Schauspieler u. Regisseur (1895-1966); Werner Heisenberg, dt. Physiker; NP 1932 (1901-1976); Alva Myrdal, schwed. Friedensforscherin; NP 1982 (1902-1986).

Namenstage: Brigitta, Sigisbert, Severus, Iganz, Birgit, Alexandra, Katharina, Barbara, Bärbel, Sabine, Rudolf.

