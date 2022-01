Unter Dienstag, 1. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1587: Königin Elizabeth I. von England beurkundet den Vollstreckungsbefehl für die Hinrichtung der (seit 1568 gefangen gehaltenen) schottischen Königin Maria Stuart.

1702: Die österreichischen Truppen unter dem Kommando von Prinz Eugen von Savoyen nehmen im Spanischen Erbfolgekrieg Cremona ein.

1792: In London erscheint unter dem Titel "Fashionable Court Guide" der erste Stadtplan mit einem Straßenverzeichnis.

1862: Uraufführung der indianischen Faschingsburleske "Häuptling Abendwind oder Das gräuliche Festmahl" von Johann Nestroy mit Musik von Jacques Offenbach im Quai-Theater in Wien.

1917: Deutschland beginnt mit 150 U-Booten den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Die USA brechen daraufhin die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab.

1942: In Norwegen setzt die deutsche Besatzungsmacht den Führer der faschistischen Organisation "Nasjonal Samling", Vidkun Quisling, als Statthalter ein. Sein Name wird zum Synonym für Landesverräter und Kollaborateur.

1947: Theodor Heuss, der spätere erste Bundespräsident der BRD, wird auf dem Gründungskongress der Liberal-Demokratischen Partei (Vorgängerin der FDP) in Rothenburg ob der Tauber zum Vorsitzenden gewählt.

1947: Die "Eurydike" von Jean Anouilh wird im Theater in der Josefstadt uraufgeführt.

1972: Der Prototyp des ersten deutschen Düsenverkehrsflugzeugs VFW 614 stürzt bei Bremen ab.

1982: Nach zehnjähriger Tätigkeit als UNO-Generalsekretär kehrt Ex-Außenminister Kurt Waldheim nach Österreich zurück und gründet den "Interaktionsrat" ehemaliger Staats- und Regierungschefs.

1982: In Polen werden von der kommunistischen Regierung drastische Preiserhöhungen verfügt.

1987: Die nach dem Sturz der Marcos-Diktatur ausgearbeitete neue parlamentarisch-demokratische Verfassung der Philippinen wird in einem Referendum mit mehr als 75 Prozent der Stimmen angenommen.

1992: Die Präsidenten Bush und Jelzin verkünden in Camp David den Beginn einer "neuen Ära der Partnerschaft und Freundschaft".

2002: Die ältesten Brautleute der Welt, Madeleine (94) und François, der im April 96 wird, werden in der südfranzösischen Stadt Clapiers getraut.

2012: Die Chansonette, Schauspielerin und Kabarettistin Cissy Kraner stirbt im Alter von 94 Jahren in einem Badener Künstlerheim. Die Witwe von Hugo Wiener wurde mit Liedern wie "Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn" oder "Der Nowak" zur Legende.



Geburtstage: Sir Edward Coke, engl. Politiker (1552-1634); Wladimir Michailowitsch Bechterew, russ. Psychiater und Neurologe (1857-1927); Günter Eich, dt. Lyriker und Hörspielautor (1907-1972); Sándor Veress, schweiz. Komponist ungar. Herkunft (1907-1992); Gustav Zeillinger, öst. Politiker (1917-1997); Günter Guillaume, dt. DDR-Spion (1927-1995); Hans Peter Heinzl, öst. Kabarettist (1942-1996); Felix Latzke, ehem. öst. Fußballtrainer (1942); Walter Schachner, ehem. öst. Fußballspieler/-trainer (1957); Leymah R. Gbowee, liber. Bürgerrechtlerin; Friedensnobelpreis 2011 (1972).

Todestage: Friedrich Paulus, dt. Generalfeldmarschall (1890-1957); Alessandro Blasetti, ital. Filmregisseur (1900-1987); Gustav Knuth, dt. Schauspieler (1901-1987); Giancarlo Menotti, ital. Komponist (1911-2007); Christian Broda, öst. Politiker (1916-1987); Cissy Kraner, öst. Chansonette, Schausp. und Kabarettistin (1918-2012); Wisława Szymborska, poln. Schriftstellerin; Literaturnobelpreis 1996 (1923-2012); Hildegard Knef, dt. Schauspielerin (1925-2002).

Namenstage: Brigitta, Sigisbert, Severus, Iganz, Birgit, Alexandra, Katharina, Barbara, Bärbel, Sabine, Rudolf.