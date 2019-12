Unter Mittwoch, 1. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1785: John Walter gründet in London die Zeitung "Daily Universal Register", die am 18. März 1788 den Titel "The Times" erhält.

1890: Bei einem Fußballspiel zwischen den Bolton Wanderers und Nottingham Forest werden erstmals Tornetze verwendet.

1915: Die erste Flugpostkarte der Welt wird vom Festungskommando in Przemysl aufgegeben.

1940: Der US-Forscher Grote Reber empfängt die ersten Kurzwellen aus der Milchstraße und markiert damit den Beginn der Radioastronomie.

1945: Das kommunistische Lubliner Komitee erklärt sich unter Protest der Londoner Exilregierung zur Provisorischen Regierung Polens.

1960: Das französische Treuhandgebiet Kamerun wird unabhängig, Amadou Ahidjo wird erster Präsident.

1960: Außenminister Bruno Kreisky unterzeichnet den EFTA-Vertrag, der Beitritt Österreichs erfolgt am 4. Jänner.

1985: Deutsche Verleger beginnen mit der Ausstrahlung des Satelliten-Fernsehprogramms SAT 1.

1990: Mehr als fünf Millionen Deutsche reisen zur Jahreswende zwischen den deutschen Staaten hin und her. Einen Toten und viele Verletzte fordern in Berlin Krawalle in der Neujahrsnacht am Brandenburger Tor.

1995: Österreich tritt gemeinsam mit Schweden und Finnland der Europäischen Union bei. Die EU umfasst damit 15 Mitglieder.

1995: Die Welthandelsorganisation WTO nimmt ihre Arbeit auf.

1995: Der britische Serienmörder Frederick West erhängt sich in Birmingham in der Untersuchungshaft. Der 53-Jährige soll zusammen mit seiner Frau mindestens zwölf Frauen und Mädchen ermordet haben. Rosemary West wird im November zu zehnmal lebenslänglicher Haft verurteilt.

2005: Die bisher umfangreichste Arbeitsmarktreform in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland tritt in Kraft. Kernpunkt der umstrittenen Hartz-IV-Gesetze ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer einheitlichen Grundsicherung. Dies zieht zahlreiche Proteste nach sich, die im Herbst zur Abwahl der rot-grünen Regierung beitragen.

2010: In Österreich wird die "Eingetragene Partnerschaft" für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht.



Geburtstage: Paul Revere, US-Freiheitskämpfer (1735-1818); J. Edgar Hoover, US-Kriminalist/FBI-Dir. (1895-1972); Xavier Cugat, span. Musiker und Orchesterleiter (1900-1990); Heinz Zemanek, öst. Computerpionier (1920-2014); Mario Merz, ital. Maler/Bildhauer (1925-2003); Gaafar al-Numeiri, sudan. Diktator 1971-85 (1930-2009); Günter Lamprecht, dt. Schauspieler (1930); Jackie Ickx, belg. Autorennfahrer (1945); Werner Mück, öst. Journalist (1945).

Todestage: Ludwig XII., König von Frankreich (1462-1515); Curt Oertel, dt. Filmregisseur/Produzent (1890-1960); Pietro Nenni, ital. Politiker (1891-1980); Eduard von Borsody, öst. Regisseur (1898-1970); Eugene Paul Wigner, öst. Physiker, Nobelpreis 1963 (1902-1995); Ulrich Beck, dt. Soziologe (1944-2015).

Namenstage: Irmengilde, Telemach, Fulgentius, Wilhelm.

Quelle: SN