Unter Samstag, 1. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1877: Königin Viktoria von England wird zur Kaiserin von Indien gekrönt.

1892: Die Magistratischen Bezirksämter von Groß-Wien nehmen ihre Tätigkeit auf.

1912: Anschluss des gesamten Wiener Stadtgebietes (mit Ausnahme eines Teiles der ehemaligen Ortsgemeinden Altmannsdorf, Hetzendorf, Inzersdorf und Mauer) an die städtische Beleuchtung. Der Gesamtbestand der öffentlichen Beleuchtung beträgt über 37.000 Laternen, die Anzahl der Laternenwärter ist 679. Noch im selben Jahr kommen die ersten Zünd- und Löschuhren zum Einsatz, welche die Laternenanzünder nach und nach ablösen.

1922: Ungarn übernimmt Ödenburg und sieben Gemeinden der Umgebung. Wien wird von Niederösterreich abgetrennt und selbstständiges Bundesland, der Bürgermeister gleichzeitig Landeshauptmann.

1942: Bevollmächtigte von 26 Staaten unterzeichnen in Washington den Pakt der Vereinten Nationen und verpflichten sich, keinen Separatfrieden mit Nazideutschland, dem faschistischen Italien und Japan zu schließen.

1962: Der Deutschlandfunk beginnt sein Programm.

1972: Kurt Waldheim tritt sein Amt als vierter Generalsekretär der Vereinten Nationen an. Er löst den Burmesen U Thant ab.

1972: In Österreich tritt die 42-Stunden-Arbeitswoche in Kraft.

1982: Arthur Schnitzlers Drama der "Reigen" wird erstmals wieder auf deutschsprachigen Bühnen aufgeführt. Nach der Uraufführung 1920 verhängte der Autor 1922 ein Aufführungsverbot. 50 Jahre nach seinem Tod endet die Schutzfrist für das urheberrechtlich geschützte Werk.

1982: Der Peruaner Javier Pérez de Cuéllar tritt sein Amt als UNO-Generalsekretär an.

1987: Österreich wird Vollmitglied der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

1987: Für Neuzulassungen von Fahrzeugen mit mehr als 1,5 Liter Hubraum wird der Katalysator Pflicht. Ab 1. Oktober gilt dies auch für Autos mit kleinerem Hubraum.

1992: Der "Führerschein auf Probe" tritt in Kraft. Wer innerhalb der zweijährigen Probezeit einen schweren Verstoß gegen die Verkehrsvorschriften begeht, muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten der Aufforderung zur Nachschulung nachkommen.

1992: Der Ägypter Boutros Boutros-Ghali tritt sein Amt als sechster Generalsekretär der Vereinten Nationen an. Er ist der Nachfolger des Peruaners Javier Pérez de Cuéllar.

1992: Das deutsche Stasiunterlagengesetz, welches Einsicht in Akten des DDR-Staatssicherheitsdienstes ermöglicht, tritt in Kraft.

1997: Die Autobahnvignette tritt für Österreich in Kraft.

1997: Die Bundesforste werden aus dem Bundesbudget ausgelagert und als Österreichische Bundesforste AG neu gegründet. Alleinaktionär ist die Republik Österreich.

1997: Der Ghanaer Kofi Annan tritt sein Amt als UNO-Generalsekretär an.

1997: Der Zivildienst wird, statt bisher elf Monate, zwölf Monate mit zwei Wochen Urlaub dauern. Die Gewissensprüfung wird endgültig abgeschafft. Ab Jänner 2006 wird der Zivildienst analog zum Präsenzdienst von zwölf auf neun Monate gekürzt.

2007: Mit Feuerwerken und Straßenfesten begehen Rumänien und Bulgarien den Beitritt zur Europäischen Union. Slowenien nimmt Abschied vom Tolar und führt den Euro als neue Nationalwährung ein. Das Land schließt sich somit als erstes der 2004 beigetretenen neuen EU-Mitglieder den anderen zwölf Ländern der Euro-Zone an.

2007: Das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, zum vierten Mal unter der Leitung von Zubin Mehta, geht im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins unter dem Motto "Carneval in Venedig" über die Bühne.

2007: Die Kunsthistorikerin Agnes Husslein-Arco übernimmt die Leitung der Österreichischen Galerie Belvedere und löst damit Gerbert Frodl in seinem Amt ab.

2007: Die Tierärztin Dagmar Schratter tritt, als Nachfolgerin von Helmut Pechlaner, ihr Amt als Direktorin des Tiergartens Schönbrunn an.

2007: Der südkoreanische Außenminister Ban Ki Moon wird, als Nachfolger des Ghanesen Kofi Annan, achter Generalsekretär der Vereinten Nationen.

2012: Die Bundeshymne wird ab jetzt "geschlechtsneutral" gesungen. Statt "Heimat bist du großer Söhne" wird "Heimat großer Töchter und Söhne" gesungen, in Strophe drei wird "Bruderchören" durch "Jubelchören" ersetzt.

2012: Die Einführung eines einkommensabhängigen Kindergeldes tritt in Kraft. Mit dieser neuen Variante hofft man den Anteil der Väter in Karenz zu erhöhen. Die neue Form des Kindergeldes kann für alle Kinder, die ab dem 1. Oktober 2009 oder später geboren sind, beantragt werden.

2017: Bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien werden 56 Häftlinge getötet. In der Anstalt am Rand der Stadt Manaus geraten rivalisierende Gruppen aneinander. Mehr als 112 Insassen gelingt die Flucht. Insgesamt kommen bei Kämpfen in brasilianischen Gefängnissen im Jänner mehr als 100 Menschen ums Leben.



Geburtstage: Wilhelm Canaris, Chef d. dt. Abwehr (1887-1945); Theodor Kramer, öst. Lyriker (1897-1958); Hans von Dohnanyi, dt. Jurist (1902-1945); Alois Vogel, öst. Schriftsteller (1922-2005); Maurice Béjart, frz. Tänzer/Choreograph (1927-2007); Gerda Rogers, öst. Astrologin (1942); David Nalbandian, arg. Ex-Tennisspieler (1982).

Todestage: Maurice Chevalier, frz. Entertainer (1888-1972); Ginette Leclerc, frz. Filmschauspielerin (nach anderen Angaben 2. 1.) (1912-1992); Werner Hollweg, dt. Kammersänger (1936-2007).

Namenstage: Irmengilde, Telemach, Fulgentius, Wilhelm.