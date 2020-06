Unter Mittwoch, 1. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1690: Der aus England geflohene katholische König Jakob II. unterliegt in der Schlacht an der Boyne (Irland) dem protestantischen Heer unter dem neuen König Wilhelm III. von Oranien.

1845: Die ersten dreifarbigen Briefmarken der Welt mit Prägedruck werden von der Stadt Basel herausgegeben. Gedruckt werden sie in Frankfurt am Main.

1855: Der Drucker und Buchhändler Ernst Litfaß stellt in Berlin erstmals eine Anschlagsäule für Werbezwecke ("Litfaßsäule") auf.

1875: Der "Allgemeine Postvereinsvertrag" über die Gründung des Weltpostvereins tritt in Kraft.

1885: In Boma wird die Gründung des Kongo-Staates als Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II. proklamiert.

1890: Der Helgoland-Sansibar-Vertrag wird unterzeichnet: Die Insel Helgoland fällt an das Deutsche Reich, Sansibar wird britisch.

1915: Erster Weltkrieg: Beginn des Großangriffs der Verbündeten (Deutschland, Österreich-Ungarn) in Russisch-Polen und Ostgalizien.

1945: Die französischen, britischen und amerikanischen Besatzungstruppen übernehmen ihre Sektoren in Berlin.

1945: Das oststeirische Elin Werk Weiz nimmt seinen Betrieb wieder auf.

1960: Ghana und Somalia werden unabhängige Republiken.

1960: Ein sowjetisches Jagdflugzeug vom Typ MiG-19 schießt über der Barentssee ein US-Aufklärungsflugzeug vom Typ RB-47H ab. Zwei von sechs Besatzungsmitgliedern überleben.

1980: In Polen beginnt eine große Streikwelle.

1990: Historischer Tag für Deutschland: Mit der Einführung der D-Mark in der DDR wird ein entscheidender Schritt zur späteren staatlichen Einheit vollzogen.

1995: Im kleinsten Familienkreis geben einander Stephanie von Monaco und ihr früherer Leibwächter Daniel Ducruet das Ja-Wort. Ein Jahr später wird die Ehe wegen eines Seitensprungs Ducruets mit einer Stripperin geschieden.

1995: In London heiraten Kronprinz Paul, der älteste Sohn des griechischen Ex-Königs Konstantin, und die amerikanische Multimillionärstochter Marie Chantal Miller.

1995: Das neue Tabakgesetz tritt in Kraft: Ab sofort gilt Rauchverbot in allgemein zugänglichen Gebäuden sowie Werbeeinschränkungen.

2000: Bei einem Open-Air-Konzert in Roskilde in Dänemark werden neun Menschen während einer Massenpanik unter den 90.000 Zuschauern zu Tode gequetscht.

2005: Die Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie ist vollzogen: Künftig gibt es nur mehr "eine" Polizei und neun Landespolizeikommanden statt bisher 45 verschiedener Landes- und Stadtkommanden.

2005: Das Führerschein-Vormerksystem tritt in Kraft. Wer gegen eines der 13 angeführten Delikte verstößt, bekommt einen Eintrag. Beim dritten Vergehen innerhalb von 24 Monaten ist der "Schein" weg.



Geburtstage: Max Oppenheimer, öst. Maler und Grafiker (1885-1954); Willie James Dixon, US-Blues-Musiker (1915-1992); Hermann Vetters, öst. Archäologe (1915-1993); Nguyễn Văn Linh, vietnam. Politiker (1915-1998); Romuald Pekny, öst. Kammerschauspieler (1920-2007); Deborah Ann (Debbie) Harry, US-Sängerin (1945).

Todestage: Fra Giovanni Giocondo, ital. Architekt (1433-1515); Charles Goodyear, US-Chemiker (1800-1860); Erik Satie, franz. Komponist (1866-1925); Gustinus Ambrosi, öst. Bildhauer/Dichter (1893-1975); Charles Percy Snow, brit. Physiker, Schriftsteller und Politiker (1905-1980); Begum Om Habibeh (eigtl. Yvette Labrousse), Witwe von Aga Khan III. (1906-2000); Robert Ruark, US-Schriftsteller (1915-1965); Walter Matthau, US-Schauspieler (1920-2000); Luther Vandross, US-Soul-Sänger (1951-2005).

Namenstage: Theobald, Dieter, Eckart, Dietrich, Theoderich, Regina, Esther, Aaron, Kosmar.

Quelle: SN