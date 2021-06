Unter Donnerstag, 1. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1526: Bei Zell am See (Salzburg) werden die aufständischen Bauern von einem Heer des Schwäbischen Bundes geschlagen. Damit endet der Bauernaufstand in Österreich.

1806: König Friedrich Wilhelm III. von Preußen erklärt, er werde Frankreich nicht gegen Russland unterstützen.

1861: "L'Osservatore Romano", das Organ des Heiligen Stuhls, erscheint erstmals.

1891: Ernst Abbe bringt die Fa. Carl Zeiss sowie Anteile an der Fa. Jenaer Glaswerk Schott und Gen. in die von ihm gegründete Carl-Zeiss-Stiftung ein.

1921: In Schanghai wird die Kommunistische Partei Chinas gegründet.

1941: Deutsche Truppen erobern Riga.

1941: Der Bischof von Münster, Clemens Graf Galen, protestiert in Predigten gegen die Unterdrückung der Kirche und die Ermordung sogenannter "unproduktiver" Menschen.

1941: Zwei amerikanische TV-Stationen beginnen mit der regelmäßigen Ausstrahlung von Fernsehnachrichten. Am selben Tag wird auch erstmals Fernsehwerbung ausgestrahlt.

1956: Über dem Grand Canyon in den USA stoßen zwei Flugzeuge zusammen, 128 Menschen verlieren ihr Leben.

1961: Angesichts der beabsichtigten Annexion des Ölscheichtums Kuwait durch den Irak gehen dort britische Streitkräfte an Land.

1966: In Jugoslawien beginnt eine "Säuberung" des Sicherheitsdienstes, Vizepräsident Aleksandar Ranković wird gestürzt.

1976: Die Kennzeichnungspflicht, besonders das Haltbarkeitsdatum für Lebensmittel, tritt in Kraft.

1976: In Klingenberg am Main stirbt die Studentin Anneliese Michel nach einer versuchten Teufelsaustreibung.

1986: Spitzenpolitiker der deutschen Koalition vereinbaren die nur stufenweise Einbeziehung der sogenannten "Trümmerfrauen" in die Anrechnung der Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung.

1986: Radio Schleswig-Holstein nimmt als erster landesweiter privater Hörfunksender in Deutschland den Sendebetrieb auf.

1986: In Hamburg werden fünf größtenteils rechtsradikalen Skinheads zugerechnete junge Männer wegen Totschlags an einem Türken zu ein bis zehn Jahren Haft verurteilt.

1991: Die Staats- und Regierungschefs der Warschauer-Pakt-Staaten unterzeichnen in Prag das Protokoll zur Auflösung des Verteidigungspaktes.

1991: Erstmals seit 1930 öffnen in Russland Arbeitsämter, und es werden Arbeitslosengelder bezahlt.

1996: In der Schweiz tritt das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau in Kraft.

1996: In Wien unterzeichnen Vertreter von Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Italien, Belgien, Rumänien und Ungarn eine Absichtserklärung zur Einführung der Rechtschreibreform.

2001: Der Führer der stärksten Protestantenpartei in Nordirland, David Trimble, legt den Vorsitz der Regionalregierung in Belfast zurück. Damit gerät der 1998 eingeleitete Friedensprozess in eine schwere Krise.

2006: Der chinesische Staats- und Parteichef Hu Jintao weiht die neue Eisenbahnverbindung nach Tibet ein. Die 1.142 Kilometer lange Linie von Golmud in der Provinz Qinghai nach Lhasa ist die höchste Bahnstrecke der Welt und führt über mehr als 5.000 Meter hohe Pässe.

2011: Fürst Albert II. ehelicht seine Verlobte Charlene Wittstock, eine südafrikanische Schwimmerin.

2011: Das "Fremdenrechtspaket" tritt in Kraft. Statt über Quoten kommen Bürger aus Nicht-EU-Staaten nun über die Erfüllung von fachlichen Kriterien nach Österreich. Eingeführt wird auch die "Rot-Weiß-Rot-Card" die jene erhalten, welche entsprechende Voraussetzungen, etwa Deutschkenntnisse, jugendliches Alter, spezielle Berufsausbildung, Berufserfahrung, erfüllen.

2016: Der Verfassungsgerichtshof hebt die Bundespräsidenten-Wahl auf und ordnet eine Wiederholung an. Die Höchstrichter orten Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen in 14 Bezirken und stoßen sich daran, dass das Innenministerium Einzel-Ergebnisse schon vor Wahlschluss unter anderem an Medien weitergegeben hat. Als neuer Wahltermin wird von Regierung und Parlament der 2. Oktober in Aussicht genommen.



Geburtstage: Gottfried Wilhelm Leibniz, dt. Philosoph (1646-1716); Olivia de Havilland, US-Schauspielerin brit. Hrkft. (1916-2020); Seretse Khama, Präsident der Republik Botswana (1921-1980); Hans Werner Henze, dt. Komponist (1926-2012); Carl Horst Hahn jun., dt. Industriemanager (1926); Robert W. Fogel, US-Ökonom und Historiker; Nobelpreis 1993 (1926-2013); Leslie Caron, frz. Schauspielerin/Tänz. (1931); Twyla Tharp, US-Tänzerin (1941); Stefan Aust, dt. Journalist; "Welt"-Hrsg.; "Spiegel"-Chefredakteur 1994-2008 (1946); Vladimir Klos, dt. Tänzer (1946); Diana Spencer, brit. Prinzessin (1961-1997); Carl Lewis, US-Leichtathlet (1961); Missy Elliott, US-Rapperin (1971).

Todestage: Harriet Beecher Stowe, US-Schriftsteller (1811-1896); Sir Lawrence Bragg, brit. Physiker, Nobelpreis 1915 (1890-1971); Louis-Ferdinand Céline (eigtl. Destouches), frz. Schriftsteller (1894-1961); Ernst Sander, dt. Schriftsteller (1898-1976); Nikolai Bassow, russ. Physiker; Nobelpreis 1964 (1922-2001); Michael Landon, US-Schauspieler (1936-1991); Ryūtarō Hashimoto, japan. Politiker, Premier 1996-1998 (1937-2006).

Namenstage: Theobald, Dieter, Eckart, Dietrich, Theoderich, Regina, Esther, Aaron, Kosmar.