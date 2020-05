Unter Montag, 1. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1485: Nach der Flucht von Kaiser Friedrich III. hält Ungarns König Matthias Corvinus Einzug in Wien. Er residiert hier bis zu seinem Tod im Jahre 1490.

1660: In Boston wird die Quäkerin Mary Dyer öffentlich hingerichtet. Die englischen Kolonien in Nordamerika erließen 1658 Gesetze zur Unterdrückung und Vertreibung der puritanischen Glaubensgemeinschaft der Quäker.

1945: Im zerstörten Berlin werden alle Frauen im Alter zwischen 15 und 50 Jahren zu Aufräumarbeiten und Trümmerbeseitigung verpflichtet.

1975: Amerikanisch-ägyptisches Präsidententreffen auf Schloss Kleßheim bei Salzburg zwischen Gerald Ford und Anwar Sadat.

1985: In Bad Ischl gibt sich die FPÖ unter ihrem Obmann Vizekanzler Norbert Steger ein neues liberales Parteiprogramm.

1990: Die ehemalige Wiener ÖVP-Stadträtin Maria Schaumayer wird Präsidentin der Oesterreichischen Nationalbank.

2005: Die Niederländer sprechen sich mit noch größerer Mehrheit als die Franzosen gegen die EU-Verfassung aus.

2015: Ein Passagierschiff mit 454 Menschen an Bord sinkt während eines schweren Sturms auf dem Jangtse-Fluss in China. Nur zwölf Menschen werden gerettet, 442 sterben.



Geburtstage: Christiane Vulpius, Lebensgefährtin/Ehefrau Goethes (1765-1816); Carl von Clausewitz, preuß. Offizier und Militärtheoretiker (1780-1831); Ferdinand Raimund, öst. Dramatiker und Schauspieler (1790-1836); Salomo Jehuda Rapoport, jüd. Gelehrter (1790-1867); Otto I., griech. König (1815-1867); Tadeusz Bor-Komorowski, poln. General/Politiker (1895-1966); Percy Adlon, dt. Regisseur/Autor/Produzent (1935); Norman Robert Foster, brit. Architekt (1935); Simon Gallup, brit. Bassist ("The Cure") (1960).

Todestage: Giuseppe Ungaretti, ital. Lyriker (nach anderen Angaben 2. 6.) (1888-1970); Gaston Rébuffat, frz. Alpinist; Annapurna-Erstbesteiger (1921-1985); Andrej Wosnessenski, russ. Dichter und Schriftsteller (1933-2010).

Namenstage: Konrad, Justin, Luitgard, Nikodemus, Simeon, Felix, Silke, Fortunat, Hortense, Angela, Ferdinand, Leo.

