Unter Montag, 1. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1811: Der aus der Türkei entsandte Pascha Mehmet Ali lässt die Kairoer Mameluken massakrieren.

1896: Abessinische Truppen schlagen in der Schlacht von Adua die Italiener und sichern damit die Unabhängigkeit Äthiopiens unter Kaiser Menelik II.

1916: Beginn des verschärften deutschen U-Boot-Krieges gegen bewaffnete Handelsschiffe.

1921: In Prag erscheint der erste Teil der vier Bände von Jaroslav Hašeks Roman "Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkriegs".

1941: Bulgarien tritt dem Dreimächtepakt bei.

1951: In Uruguay wird das Präsidentenamt abgeschafft und durch einen neunköpfigen Staatsrat ersetzt. Das Kollegialsystem hat bis 1966 Bestand.

1956: Österreich wird Mitglied des Europarates.

1966: Die sowjetische Sonde "Venus-3" zerschellt auf der Venus - erste "Landung" einer Raumsonde auf dem Planeten.

1981: Der IRA-Terrorist Bobby Sands tritt in einen Hungerstreik. Er stirbt nach 66 Tagen.

1986: Wie bereits zwei Tage vor Erscheinen bekannt wird, durchleuchtet das Nachrichtenmagazin "profil" die Kriegsvergangenheit des Präsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim. Ihm wird eine angebliche NS-Vergangenheit vorgeworfen.

1991: Die Steirerin Ruth Feldgrill-Zankel wird vom ÖVP-Vorstand einstimmig als neue Umweltministerin nominiert.

2001: Die Ambulanzgebühr tritt in Kraft: Patienten müssen pro Besuch einer Spitalsambulanz zwischen 150 und 250 Schilling bezahlen. Am 11. November 2003 wird beschlossen, auf die Einhebung zu verzichten.

2001: Bei der traditionellen Aschermittwoch-Veranstaltung der FPÖ in Ried im Innkreis sorgt Parteiobmann Jörg Haider mit verbalen Attacken gegen den Präsidenten der israelischen Kultusgemeinde, Ariel Muzicant, für Empörung.

2001: Nach einem Dekret von Mullah Mohammad Omar beginnen die Taliban mit der Zerstörung vorislamischer Religions- und Kulturschätze. Darunter sind zwei kunsthistorisch einmalige Buddha-Statuen in Bamiyan (Bamian), die zum Weltkulturerbe gehören.

2006: Das gewohnte rosa Dokument wird in Österreich durch neue Plastikführerscheine ersetzt. Im praktischen Scheckkartenformat kostet es 55 Euro, wer seine papierene Lenkerberechtigung umtauschen will, zahlt 45 Euro.



Geburtstage: Franz Xaver Freiherr von Pillersdorf, öst. Staatsmann; 1848 Minister des Inneren und Ministerpräsident (1786-1862); Ernst Leitz, dt. Fabrikant (1871-1956); Oskar Kokoschka, öst. Maler, Grafiker und Schriftsteller (1886-1980); Pham Van Dong, vietnames. Staatsmann (1906-2000); Jack Clayton, brit. Regisseur (1921-1995); Richard Wilbur, US-Poet (1921-2017); Lamberto Dini, ital. Politiker (1931); Dalia Grybauskaite, litau. Politikerin und erste litau. Staatspräsidentin 2009-2019 (1956); Thomas Ades, brit. Komponist, Pianist und Dirigent (1971).

Todestage: Jean Martinon, frz. Dirigent/Komponist (1910-1976); Vergílio Ferreira, port. Schriftsteller (1916-1996); Annette von Aretin, dt. Fernsehjournal. (1920-2006); Herwig Seeböck, öst. Schauspieler (1939-2011).

Namenstage: Albin, David, Roger, Suitberg, Bertrand, Albine, Rüdiger, Leontina, Felix, Hadrian, Theodor.