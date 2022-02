Unter Dienstag, 1. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1562: Mit einem Massaker an 1.200 Hugenotten in Vassay beginnt der erste Religionskrieg in Frankreich.

1872: Ein Gelände am Yellowstone in Wyoming (USA) wird zum ersten Nationalpark der Welt bestimmt.

1912: Der amerikanische Captain Albert Berry springt als erster Mensch mit einem Fallschirm bei St. Louis aus einem Flugzeug.

1932: Der 20 Monate alte Sohn des Atlantik-Überfliegers Charles A. Lindbergh wird entführt und trotz Übergabe des Lösegeldes ermordet. Der Täter wird 1936 zum Tode verurteilt.

1942: In Weißrussland starten die deutschen Besatzungstruppen die erste große Partisanen-Bekämpfungsaktion (genannt "Bamberg") mit Tausenden Toten, zumeist unbeteiligten Zivilisten.

1962: Beim Absturz einer Boeing 707 in New York sterben 95 Menschen.

1962: Massenflucht von Uiguren und Kasachen aus der westchinesischen Region Sinkiang in die Sowjetunion.

1992: In Bosnien-Herzegowina wird das Unabhängigkeitsreferendum vom serbischen Bevölkerungsteil boykottiert.

1992: Finnland stellt den Antrag um Aufnahme in die EU.

2002: Der Euro ist ab jetzt alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel. Der Umtausch von Schilling in Euro ist aber zeitlich unbegrenzt in der Österreichischen Nationalbank (OeNB) und ihren Zweiganstalten möglich.

2002: Die Universaldienstverordnung (UDVO), mit der die Mindestversorgung mit Postdienstleistungen festgelegt wird, tritt offiziell in Kraft. Die Verordnung gilt als Grundlage für die Pläne der Post zur Schließung von 638 Postämtern bis Mitte des Jahres.

2007: In Wien nimmt die neue EU-Agentur für Grundrechte FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) ihre Arbeit auf.

2017: Gustav Klimts "Bauerngarten" wird bei Sotheby's London für 47,9 Millionen Pfund (56,68 Mio. Euro) versteigert. Es ist damit das drittteuerste Kunstwerk, das Sotheby's zufolge jemals in einer europäischen Auktion verkauft wurde. Ebenfalls den Besitzer wechselt Klimts "Mädchen im Grünen" aus 1896, das sich um 4,32 Mio. Pfund (5,07 Mio. Euro) die Wiener Klimt-Foundation sichert.



Geburtstage: Béla Barényi, öst./dt. Autokonstrukteur (1907-1997); Robert Lowell, US-Lyriker (1917-1977); Beppe Fenoglio, ital. Schriftsteller (1922-1963); Yitzhak Rabin, israel. General/Politiker (1922-1995); Harry Belafonte, US-Sänger und Schauspieler (1927); Rudi Arndt, dt. Politiker (1927-2004); Lucine Amara, US-Sängerin (1927) (nach anderen Angaben 1925); Franzobel (eigtl. Stefan Griebl), öst. Schriftsteller (1967); George Eads, US-Schauspieler (1967); Gela Beschuaschwili, georg. Politiker (1967).

Todestage: Leopold II., röm.-dt. Kaiser, Erzherzog von Österreich (1747-1792); Paul Friedrich Wilhelm Balmer, schweiz. Maler (1865-1922); Paula Fox, US-Schriftstellerin (1923-2017); David Rubinger, israel. Fotograf öst. Hrkft. (1924-2017); Gustav Metzger, dt.-brit. Künstler (1926-2017); Lucio Dalla, ital. Liedermacher (1943-2012).

Namenstage: Albin, David, Roger, Suitberg, Bertrand, Albine, Rüdiger, Leontina, Felix, Hadrian, Theodor.