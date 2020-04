Unter Freitag, 1. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

305: Der römische Kaiser Diokletian tritt mit seinem Mitregenten Maximian zurück. Nachfolger werden Constantius im Westreich und Galerius im Osten.

1715: Nach einem schwedischen Angriff auf Usedom erklärt Preußen Schweden den Krieg.

1725: Kaiser Karl VI. und König Philipp V. von Spanien schließen den Wiener Vertrag zum Schutz der Pragmatischen Sanktion.

1865: Kaiser Franz Joseph I. eröffnet die - anstelle der alten Befestigungs- und Verteidigungsanlagen (Basteien und Glacis) erbaute, 6,5 km lange und 57 m breite - Wiener Ringstraße.

1890: Zum ersten Mal wird der 1. Mai als Feiertag der Arbeiterbewegung begangen.

1925: Zypern wird britische Kronkolonie.

1930: In New York wird der Film "Im Westen nichts Neues" nach dem Roman von Erich Maria Remarque uraufgeführt.

1945: Um 22.26 Uhr wird über den deutschen Rundfunk der Tod Hitlers bekannt gegeben. Im Bunker der Reichskanzlei begehen auch Joseph Goebbels und seine Frau Magda Selbstmord, zuvor hatte sie ihre Kinder getötet. Im Stadtkern von Berlin wird noch immer gekämpft.

1945: Jugoslawische Partisanen besetzen vor dem Eintreffen der 8. britischen Armee den größten Teil der Stadt Triest und der Halbinsel Istrien mit Pula.

1945: Auf Beschluss der Provisorischen Staatsregierung wird die Bundesverfassung 1920 in der Fassung von 1929 (Volkswahl des Bundespräsidenten) wieder in Kraft gesetzt.

1945: Die "Maispende" der sowjetischen Armee - große Mengen Lebensmittel, darunter eine Tonne Erbsen - wird an die Wiener Bevölkerung verteilt.

1945: Die Wiener Staatsoper nimmt ihren Betrieb in der Volksoper mit Mozarts "Figaro" auf, auch das Theater in der Josefstadt und das Raimundtheater eröffnen wieder.

1950: Erste Sendung von Radio "Freies Europa" für die Länder hinter dem "Eisernen Vorhang".

1960: Bei Swerdlowsk in der Sowjetunion wird ein amerikanischen Aufklärungsflugzeug vom Typ U-2 mit dem Piloten Gary Powers abgeschossen.

1990: Der 1. Mai wird zum 100. Mal begangen. Pfiffe für die sowjetische Führung auf dem Roten Platz in Moskau. Staatschef Michail Gorbatschow sieht sich genötigt, die Tribüne beim Lenin-Mausoleum vorzeitig zu verlassen.

1995: Kroatische Truppen starten eine Offensive gegen die Krajina-Serben. Die Vereinten Nationen stellen "systematische und umfassende" Übergriffe der kroatischen Armee - Morde, Folterungen, Plünderungen und Brandlegungen - fest.

1995: Das Fürstentum Liechtenstein tritt dem Europäischen Wirtschaftsraum bei.

2000: Mit den Worten "Die FPÖ wird immer die Partei Jörg Haiders bleiben!" übernimmt Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer vom Kärntner Landeshauptmann den Bundesparteivorsitz.

2000: Mehr als 100.000 Wiener nehmen an der 1.-Mai-Kundgebung der SPÖ teil und sagen der blau-schwarzen Regierungskoalition den Kampf an.

2005: Die Mitnahme von Warnwesten in mehrspurigen Kraftfahrzeugen wird Pflicht. Auf Autobahnen sind Fahrzeuginsassen dazu verpflichtet, die Weste anzulegen, sobald sie das Fahrzeug verlassen (gilt nicht für Parkplätze). Auf Freilandstraßen gilt dies beim Aufstellen von Pannendreiecken und an unübersichtlichen Stellen.



Geburtstage: Ignazio Silone, ital. Schriftsteller (1900-1978); Henry Koster, dt.-US-Filmregisseur (1905-1988); Roland Rainer, öst. Architekt/Stadtplaner (1910-2004); Hanns-Martin Schleyer, dt. Industrie-Manager und Verbandsfunktionär (1915-1977); Scott Carpenter, US-Astronaut/Aquanaut (1925-2013); Marina Stepanowa, russ. Leichtathletin (1950); Zaz, frz. Chanson-Sängerin/Songwriter (1980).

Todestage: Gabriel Lamé, frz. Mathematiker (1795-1870); Joseph Goebbels, dt. Propagandaminister (1897-1945); Jean-Jacques Lüscher, schweiz. Maler (1884-1955); Willi Reich, öst.-schweiz. Musikautor (1898-1980).

Namenstage: Arnold, Diethard, Augustin, Markulf, Berta, Peregrin, Florinda.

Quelle: SN