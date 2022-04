1. Mai 1997: Bei den Wahlen zum britischen Unterhaus erringt die Labour-Party unter Tony Blair einen Erdrutschsieg

Unter Sonntag, 1. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1337: Frankreichs König Philipp VI. von Valois lässt am südöstlichen Rand von Paris das befestigte Schloss von Vincennes errichten, das 1373 vollendet wird.

1662: Der französische König Ludwig XIV. lässt eine Liste von Künstlern, Schriftstellern und Wissenschaftern erstellen, die vom Hof regelmäßige Geldzuwendungen erhalten.

1787: Die Josephinische Gerichtsordnung tritt in Österreich in Kraft - Trennung von Justiz und Verwaltung, Abschaffung der Sondergerichte und Errichtung von Kriminalgerichten.

1887: Der Schweizer Unternehmer Julius Maggi präsentiert die von ihm erfundene Suppenwürze.

1912: In Brooklands/England fliegt erstmals eine Avro-F, das erste Flugzeug mit einem geschlossenen Cockpit.

1932: Die deutsche Lufthansa setzt auf der Strecke Berlin-London erstmals das Großflugzeug Ju-52 ("Tante Ju") ein.

1952: Im Transatlantik-Luftverkehr wird die Economy-Klasse eingeführt.

1967: Der deutsche Theologe und Widerstandskämpfer Pastor Martin Niemöller wird mit dem Lenin-Friedenspreis ausgezeichnet.

1987: In Seoul gründen Oppositionspolitiker die Demokratische Wiedervereinigungspartei, deren Vorsitzender Kim Young-Sam wird.

1992: Ein Brautpaar aus Niederösterreich absolviert von der Kärntner Jauntalbrücke nach erfolgtem Jawort den weltweit ersten Hochzeits-Tandem-Sprung im Bungy-Jumping.

1992: "Blue Danube Radio" - bisher auch Ö3-International - wird ein eigenständiger, neugestalteter Sender des ORF (bis 31. Jänner 2000). Ab 1. Februar 2000 heißt die vierte Senderkette des ORF "FM4".

1997: Bei den Wahlen zum britischen Unterhaus erringt die Labour-Party unter Tony Blair einen Erdrutschsieg.



Geburtstage: Santiago Ramón y Cajal, span. Histologe; Nobelpreis 1906 (1852-1943); Marcel Prévost, frz. Autor (1862-1941); Freiherr Günther von Hünefeld, dt. Flugpionier (1892-1929); Danielle Darrieux, frz. Schauspielerin (1917-2017); Walter Zeman, öst. Fußball-Tormann (1927-1991); Gary Bertini, israel. Dirigent und Komponist (1927-2005); Wolfgang Kudrnofsky, öst. Schriftsteller und Journalist (1927-2010); Vera Lischka, ehem. öst. Schwimmerin (1977).

Todestage: Papst Pius V. (Antonio Ghislieri) (1504-1572); Alfons Hetmanek, öst. Architekt (1890-1962); Maria Biljan-Bilger, öst. Künstlerin (1912-1997); Bo Widerberg, schwed. Filmregisseur (1930-1997); Willi Dungl, öst. "Fitnesspapst" (1937-2002).

Namenstage: Arnold, Diethard, Augustin, Markulf, Berta, Peregrin, Florinda.