Unter Montag, 1. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:



996: Erste urkundliche Erwähnung von "Ostarrichi" - älteste Form des Namens Österreich - in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Otto III. an den Freisinger Bischof. Der Begriff bezog sich auf die Länder der Babenberger von der Enns abwärts bis zum Wienerwald mit dem Alpenvorland.

1611: Uraufführung der Tragödie "Der Sturm" von William Shakespeare im Whitehall Palace in London.

1781: Kaiser Joseph II. erlässt das "Untertanenpatent" für die böhmischen Länder - Aufhebung der Leibeigenschaft.

1911: Der italienische Leutnant Giulio Gavotti fliegt von Tripolis aus den ersten Luftangriff der Kriegsgeschichte: Über einer türkischen Stellung bei Ain Zara wirft er eine 2,3 Kilogramm schwere Bombe ab.

1936: Italiens Diktator Mussolini prägt das Wort von der "Achse Berlin-Rom" im Spanischen Bürgerkrieg.

1941: Das Mount Rushmore National Memorial in der Nähe von Rapid City (South Dakota) wird enthüllt. Es ist eine Gedenkstätte, die aus monumentalen Porträtköpfen von vier bedeutenden und symbolträchtigen US-Präsidenten besteht. Dargestellt sind die Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln.

1956: Im Zuge des ungarischen Volksaufstandes verkündet Ministerpräsident Imre Nagy den Austritt aus dem Warschauer Pakt, erklärt die Neutralität Ungarns.

1981: Die Karibik-Kolonie Antigua und Barbuda wird von Großbritannien unabhängig.

1986: Bei einem Brand im Chemiekonzern Sandoz in Basel fließen durch das Löschwasser Giftstoffe in den Rhein und verseuchen das Wasser. Der Oberlauf des Flusses ist biologisch nahezu tot.

1991: Nachdem Dschochar Dudajew am 27. Oktober zum Präsidenten der Tschetschenischen Republik, welche aus der Spaltung der Tschetscheno-Inguschischen Republik (bis 15.05.1991 Tschetscheno-Inguschische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik) hervorgegangen ist, gewählt wurde, erklärt er einseitig die Souveränität Tschetscheniens von der Russischen Föderation als Tschetschenische Republik Itschkeria.

1996: Papst Johannes II. feiert nach seiner Operation das goldene Priesterjubiläum mit einem Hochamt.

2006: Delegierte von 309 Gewerkschaften aus 156 Ländern und Regionen gründen in Wien den Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) mit Sitz in Brüssel. Die Australierin Sharan Burrow wird zur IGB-Vorsitzenden gewählt (bis 2010). Zuvor haben sich der Internationale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG) und der christliche Weltverband der Arbeitnehmer (WVA) aufgelöst.

2011: Mario Draghi wird neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Er löst damit Jean-Claude Trichet in seinem Amt ab.



Geburtstage: Pietro da Cortona, ital. Maler/Baumeister (1596-1669); Nicolas Boileau-Despréaux, frz. Autor (1636-1711); Stephen Crane, US-Schriftsteller (1871-1900); Hermann Broch, öst. Schriftsteller (1886-1951); Edmund Blunden, brit. Schriftsteller (1896-1974); Ilse Aichinger, öst. Schriftstellerin (1921-2016); Herbert Fuchs, öst. Regisseur (1926-2006); Günter de Bruyn, dt. Schriftsteller (1926-2020); Ulrich Pleitgen, dt. Schauspieler (1946-2018).

Todestage: Giulio Romano, ital. Maler/Baumeister (1499-1546); Franz Anton Fürst von Thun und Hohenstein, öst. Politiker (1847-1916); Carola Bruch-Sinn (Pseudonym Adele von Drachenfels), öst. Schriftstellerin (1853-1911); Pietro Badoglio, ital. Marschall/Politiker (1871-1956); Gertrud von Le Fort, dt. Schriftstellerin (1876-1971); William Styron, US-Schriftsteller (1925-2006); Herbert Fuchs, öst. TV-Regisseur (1926-2006); Heinz Ludwig Arnold, dt. Literaturwissenschafter (1940-2011).

Namenstage: Harald, Arthur, Wolfhold, Luitpold, Cäsar, Sigurd, Nils, Rupert, Igor, Johannes, Nikolaus.