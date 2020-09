Unter Donnerstag, 1. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1865: Der deutsche Botaniker Julius Sachs entdeckt den für Mensch und Tier wichtigen Nahrungsbestandteil Kohlenhydrat.

1880: Thomas Alva Edison gründet in Menlo Park im US-Staat New Jersey die erste Glühlampenfabrik.

1920: Die Konstituierende Nationalversammlung nimmt in Wien die von Hans Kelsen ausgearbeitete Bundesverfassung der Republik Österreich an, die am 10. November in Kraft tritt. (Artikel 1: "Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.")

1940: In Warschau beginnt die nazideutsche Besatzungsmacht mit dem Bau einer Mauer um das jüdische Ghetto.

1945: Der Alliierte Rat verfügt die Wiederherstellung der Pressefreiheit in Österreich. Verboten bleibt die Veröffentlichung von Mitteilungen, die Misstrauen und Feindseligkeit gegen die Besatzungsmächte herbeiführen könnten.

1945: Der Postverkehr wird in ganz Österreich wieder aufgenommen.

1945: Mit Anfang Oktober wieder Vorlesungsbeginn an allen österreichischen Hochschulen.

1945: Beschränkter Reiseverkehr auf den Bundesbahnstrecken Wien-Salzburg, Wien-Graz und Wien-Villach.

1950: Im Koreakrieg überschreiten südkoreanische Einheiten den 38. Breitengrad und dringen in Nordkorea ein.

1950: Die Fluggesellschaften Dänemarks, Schwedens und Norwegens schließen sich zur SAS zusammen.

1960: Die britische Kolonie Nigeria wird als bevölkerungsreichster Staat Afrikas unabhängig.

1960: Die Mittelmeerinsel Zypern wird unter der Präsidentschaft von Erzbischof Makarios eine unabhängige Republik. Die Autorität der Regierung der Republik Zypern beschränkt sich heute auf den griechischsprachigen Südteil der Insel. Der Nordteil der Insel bildet seit der türkischen Invasion 1974 die international nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Völkerrechtlich wird die Insel durch die seit 2004 zur EU gehörigen Republik Zypern vertreten.

1980: Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst verleiht erstmals den "Raimund-Ring". Erster Träger ist Kammerschauspieler Hermann Thimig.

1985: Die israelische Luftwaffe bombardiert das Hauptquartier der Palästinensischen Befreiungsorganisation bei Tunis, mehr als 70 Menschen kommen bei dem Angriff ums Leben. PLO-Vorsitzender Yasser Arafat bleibt unverletzt.

1985: Normalbenzin darf in Österreich nur mehr unverbleit verkauft werden. Für den nachträglichen freiwilligen Einbau von Katalysatoren oder dem Kauf von dementsprechend ausgestatteten Autos wird eine staatliche Prämie ausbezahlt.

1990: Die 600.000 Serben in der jugoslawischen Republik Kroatien rufen ihre Autonomie aus.

1990: Das sowjetische Parlament verabschiedet in Moskau ein Gesetz, das den Bürgern der UdSSR freie Religionsausübung garantiert.

1995: In Portugal gewinnen die oppositionellen Sozialisten die Parlamentswahlen. Parteichef António Guterres wird Regierungschef.

2000: Der ehemalige FPÖ-Polizeigewerkschafter und karenzierte Polizist Josef Kleindienst berichtet von einem Spitzelskandal. Politiker sollen Polizisten für Informationen aus dem EKIS-Polizeicomputer bezahlt haben. Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) leitet zu den Vorwürfen eine Sonderermittlung ein.

2005: Drei Jahre nach den blutigen Terroranschlägen von Bali kommen bei Bombenexplosionen auf der indonesischen Ferieninsel 23 Menschen ums Leben. Drei Selbstmordattentäter sprengen sich im Abstand von wenigen Minuten in zwei Strandrestaurants im Badeort Jimbaran und in einem Restaurant in der Urlauberhochburg Kuta in die Luft.

2010: Bei Protesten gegen das umstrittene Infrastrukturprojekt der Deutschen Bahn, "Stuttgart 21", werden bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten mindestens 130 Menschen verletzt. In den folgenden Wochen werden die Proteste fortgesetzt, es kommt zu einem Schlichtungsverfahren, welchem der CDU-Altpolitiker Heiner Geißler vorsitzt.



Geburtstage: Kaiser Karl VI. (1685-1740); Alfons Goppel, dt. CSU-Politiker (1905-1991); Walter Matthau, US-Schauspieler (1920-2000); Philippe Noiret, frz. Schauspieler (1930-2006); Klara Motter, ehem. öst. Politikerin (FPÖ/LIF) (1935); Julie Andrews, brit. Schauspielerin (1935); Walter de Maria, US-Künstler (1935-2013).

Todestage: Frans Floris, niedl. Maler (1516-1570); Rudolf Chrobak, öst. Mediziner/Gynäkologe (1843-1910); Oscar Lüthi, schwz. Maler (1882-1945); Gerhard Weißenberg, öst. Politiker (SPÖ) (1920-1980); Gottfried Schatz, öst.-schwz. Biochemiker (1936-2015).

Namenstage: Theresia, Remigius, Gilda, Giselbert, Werner, Roman, Bavo, Emanuel, Manuela, Ingrid, Franz, Ralph.

Quelle: SN