Unter Dienstag, 28. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

331 v. Chr.: In der Schlacht bei Gaugamela besiegt der makedonische König Alexander den persischen Großkönig Dareios III. und schafft damit die Grundlage für ein Weltreich.

1756: In der Schlacht bei Lobositz besiegen die Preußen im Siebenjährigen Krieg die Österreicher.

1876: In Leipzig wird die sozialdemokratische Zeitschrift "Vorwärts" gegründet.

1881: In der britischen Grafschaft Surrey geht das erste Elektrizitätswerk ans Netz, das Strom für den privaten und öffentlichen Gebrauch produziert. Es wird mit dem Wasser des Flusses Wey angetrieben.

1911: In Wiener Neustadt wird die erste österreichische Flugwoche abgehalten (bis 8. Oktober). Das Wiener Neustädter Flugfeld dient den Flugpionieren Igo Etrich, Karl Illner, Heinrich Beer und Adolf Warchalowski für ihre Flugversuche, ist das erste offizielle österreichische Flugfeld und bis heute der größte Naturflugplatz Europas.

1911: "Xinhai-Revolution". Revolutionäre unter Yuan Shikai und Sun Yat-sen stürzen den letzten Kaiser Pu Yi und rufen am 1. Jänner 1912 die Republik China aus. Ende der Mandschu-Dynastie.

1936: General Francisco Franco Bahamonde, Führer der faschistischen Falange-Partei, wird Generalissimus und Staatschef. Er folgt damit Präsident Manuel Azaña y Díaz.

1946: Der seit dem 14. November des Vorjahres tagende Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg fällt die Urteile gegen 22 nazideutsche Hauptkriegsverbrecher. Unter den zwölf zum Tode Verurteilten befinden sich auch zwei gebürtige Österreicher: "Anschluss"-Kanzler Arthur Seyß-Inquart und SD-Chef und Leiter des Reichsicherheitshauptamtes der SS, Ernst Kaltenbrunner.

1951: In Österreich wird mit 2.051.050 Personen der höchste Beschäftigtenstand seit 1918 registriert.

1961: Unbekannte Täter sprengen das Andreas-Hofer-Denkmal auf dem Bergisel bei Innsbruck.

1966: Der ehemalige deutsche Rüstungsminister Albert Speer und der Ex-Gauleiter von Wien und frühere "Reichsjugendführer" Baldur von Schirach werden nach Verbüßung ihrer zwanzigjährigen Freiheitsstrafen aus dem Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau entlassen. Dort verbleibt als letzter Häftling Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß.

1971: Der Niederländer Joseph Luns wird NATO-Generalsekretär.

1976: Willibald Pahr (parteilos, von SPÖ nominiert) löst Erich Bielka-Karltreu als Außenminister ab.

1976: Einer Unwetterkatastrophe in Mexiko fallen fast tausend Menschen zum Opfer.

1976: Der Wiener Auslandsschlachthof St. Marx, die "Arena", wird geschlossen.

1991: Leningrad heißt offiziell wieder St. Petersburg.

1996: US-Präsident Bill Clinton eröffnet in Washington einen Nahost-Gipfel mit eindringlichen Appellen an Israels neuen Premier Benjamin Netanyahu und Palästinenser-Präsident Yasser Arafat.

1996: Der UNO-Sicherheitsrat hebt alle Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und gegen die bosnischen Serben auf.

1996: Die drei Jahre zuvor durch einen Bombenanschlag zerstörten Uffizien in Florenz werden wiedereröffnet.

2001: Vorläufiges Ende der Schweizer Fluggesellschaft Swissair. Die Regionallinie Crossair übernimmt das Fluggeschäft.

2006: Die SPÖ gewinnt überraschend die Nationalratswahl. Mit 68 Mandaten hat sie zwei Sitze mehr als die ÖVP (66). Grüne und Freiheitliche erreichen jeweils 21 Mandate, die Grünen sind hauchdünn Dritte. Das BZÖ schafft mit 4,1 Prozent und sieben Sitzen gerade noch den Einzug in den Nationalrat, Hans-Peter Martin und KPÖ scheitern.



Geburtstage: William Edward Boeing, amer. Industrieller und Flugzeugkonstrukteur (1881-1956); Paul Morgan, (eigtl. Georg P. Morgenstern) öst. Schauspieler, Komiker und Librettist (1886-1938); Christoph Groszer, dt. Theaterintendant (1926-2015); Gerhard Stolze, dt. Tenor (1926-1979); Walter Pichler, öst. Architekt, Bildhauer und Grafiker (1936-2012); David ("Dave") Holland, brit. Jazzmusiker (1946); George Weah, liber. Fußballspieler; Weltfußballer des Jahres 1995 (1966).

Todestage: Wilhelm Dilthey, dt. Philosoph (1833-1911); Julius Ferdinand Hahn, öst. Meteorologe (1839-1921); Abdur Rahman Khan, König von Afghanistan (1844-1901); Fritz Winter, dt. Maler (1905-1976); Anton Heschgl, öst. Jurist und Luftfahrt-Manager (AUA) (1926-2016); Thomas Freudensprung, öst. Schauspieler (1965-2011).

Namenstage: Theresia, Remigius, Gilda, Giselbert, Werner, Roman, Bavo, Emanuel, Manuela, Ingrid, Franz, Ralph.