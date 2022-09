1. Oktober 2002: Völlige Liberalisierung des österreichischen Gasmarktes; Haushalts- und Gewerbekunden können ihren Lieferanten nun frei wählen

Unter Samstag, 1. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1007: König Heinrich II. gründet aus Würzburger und Eichstätter Diözesangebieten das Bistum Bamberg.

1942: Die seit dem Überfall auf Jugoslawien im Mai 1941 unter deutscher Zivilverwaltung stehenden besetzten Gebiete Südkärnten und Südsteiermark werden dem deutschen "Reichsgebiet" einverleibt.

1947: Die polnische Regierung erlässt ein Dekret über die nationale Planwirtschaft.

1947: Frankreich-treue vietnamesische Politiker rufen in Saigon die sogenannte "Republik Cochinchina" aus. General Nguyễn Văn Xuân wird Regierungschef des kurzlebigen Marionettenstaates.

1957: Die erste Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) wird in Wien, dem Sitz der IAEO (IAEA), eröffnet.

1957: Das Beruhigungs- und Schlafmittel "Contergan3 und Contergan forte" kommt in den Handel und ist in Apotheken rezeptfrei erhältlich. Der Wirkstoff Thalidomid wird in mehr als 40 Länder exportiert und gilt als gut verträglich. An schwangeren Frauen wird der Wirkstoff nicht getestet. Viele Babys werden mit schweren Behinderungen geboren.

1962: An der University of Mississippi in Oxford immatrikuliert James Meredith als erster farbiger Student. Aus dem ganzen Süden demonstrieren daraufhin Tausende Menschen. Es kommt zu Tumulten, zwei Personen sterben, Präsident John F. Kennedy schickt die Nationalgarde und erzwingt damit die Aufnahme. Am 6. Oktober wird die Immatrikulation einer farbigen Studentin abgelehnt.

1967: Programmreform im ORF-Hörfunk. Anstelle von zwei Mischprogrammen und einem technischen Versuchsprogramm gibt es nun drei vollwertige Strukturprogramme.

1982: Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) wird nach dem Koalitionswechsel der FDP durch ein konstruktives Misstrauensvotum des Bundestags abberufen, Helmut Kohl (CDU) zu seinem Nachfolger gewählt.

1982: Ein Bombenanschlag in Teheran fordert 80 Tote und etwa 700 Verletzte.

1992: Die Privatisierung von 5.500 Staatsbetrieben und deren Umwandlung in Aktiengesellschaften beginnt. Boris Jelzin genehmigt per Erlass den Verkauf von Land an Privatleute.

1997: Die "Rasterfahndung" wird genehmigt. Damit kann die Polizei effizienter als bisher gegen die organisierte Kriminalität vorgehen.

1997: Der Gründer der radikalen Palästinenser-Organisation Hamas, Scheich Ahmed Yassin, wird nach zehnjähriger Haft in Israel auf jordanischen Druck freigelassen. Der jordanische König Hussein hatte Yassins Freilassung ultimativ verlangt, nachdem zwei mit gefälschten kanadischen Pässen ausgestattete Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad nach dem gescheiterten Versuch, den Hamas-Führer Khaled Mashaal in Amman zu ermorden, von den jordanischen Behörden festgenommen worden waren.

2002: Völlige Liberalisierung des österreichischen Gasmarktes; Haushalts- und Gewerbekunden können ihren Lieferanten nun frei wählen.

2007: Das Briefmonopol in der EU wird 2011 fallen. Darauf einigen sich die Infrastrukturminister der 27 EU-Mitgliedstaaten.

2007: Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt an, dass er bei der Parlamentswahl in zwei Monaten als Spitzenkandidat der Kreml-Partei "Geeintes Russland" antreten wird. Außerdem hält er sich die Möglichkeit offen, nach zwei vierjährigen Amtszeiten als Präsident das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen.

2012: Die seit Monaten heiß debattierte Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung tritt in Kraft: Autofahrer müssen ab sofort in Wien auch im gesamten 15. Bezirk sowie in Teilen des 12., 14., 16. und 17. Bezirks fürs Parken zahlen. Da die Pkw durch das Parkpickerl weiter an den Stadtrand gedrängt werden, wird bereits Ende des Monats eine weitere Ausdehnung der Gebührenzonen in Penzing, Ottakring und Hernals beschlossen - zum Teil bis an den Wienerwald.

2017: Bei einem höchst umstrittenen Referendum sprechen sich die Bürger der spanischen Region Katalonien mit rund 90 Prozent für die Unabhängigkeit von Spanien aus, allerdings nur bei einer Wahlbeteiligung von knapp über 50 Prozent. Die Regionalregierung in Barcelona hatte das Referendum, das gegen die geltende spanische Verfassung verstößt, trotz eines gerichtlichen Verbotes und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid durchgezogen. In der Folge greift Ministerpräsident Mariano Rajoy durch und enthebt die katalonische Regionalregierung unter Carles Puigdemont ihres Amtes. Puigdemont flieht mit mehreren Ex-Ministern nach Belgien, die restlichen seiner Kabinettsmitglieder werden in Untersuchungshaft genommen. Rajoy ruft für den 21. Dezember Neuwahlen in Katalonien aus.

2017: Bei der tödlichsten Schießerei der vergangenen Jahrzehnte in den USA werden in Las Vegas 58 Besucher eines Open-Air-Konzerts getötet und mehr als 500 weitere verletzt. Ein 64-Jähriger feuert aus einem Hotelfenster in die Menge und tötet sich selbst. Das Motiv ist völlig unklar. Der Täter war professioneller Spieler und vermögend. Er hing wohl keiner politischen oder religiösen Ideologie an.



Geburtstage: Giacomo da Vignola, ital. Architekt (1507-1573); Richard Kralik Ritter von Meyrswalden, öst. Kulturphilosoph (1852-1934); Inge Merkel, öst. Schriftstellerin (1922-2006); Peter Stein, dt. Regisseur (1937); Günter Wallraff, dt. Autor und Journalist (1942); Aaron Ciechanover, israel. Mediziner/Zellbiologe; Nobelpreis 2004 (1947); Hannes Eder, öst. Manager, Musiker und Journalist (1967).

Todestage: Ludwig Bemelmans, US-Schriftsteller und Zeichner (1898-1962); Louis S. Leakey, brit. Paläontologe (1903-1972); Marianne Fritz, öst. Schriftstellerin (1948-2007); Dirk Bach, dt. Schauspieler und Komiker (1961-2012).

Namenstage: Theresia, Remigius, Gilda, Giselbert, Werner, Roman, Bavo, Emanuel, Manuela, Ingrid, Franz, Ralph.