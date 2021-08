Unter Mittwoch, 1. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1661: Der englische König Karl II. veranstaltet das erste Yacht-Rennen über 23 Meilen von Greenwich nach Gravesend.

1781: Kaiser Joseph II. erlässt das "Patent über die Bestrafung der Untertanen und das Verfahren bei ihren Beschwerden" - eine wesentliche Einschränkung der gutsherrlichen Strafgewalt.

1836: Die Confiserie "Sprüngli AG" wird von David Sprüngli und seinem Sohn Rudolf Sprüngli-Ammann in Zürich als "Confiserie Sprüngli und Sohn" gegründet.

1861: Gründung der ersten Postsparkasse der Welt in London.

1886: Der "S. Fischer Verlag" wird von Samuel Fischer in Berlin gegründet. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in Frankfurt am Main.

1916: Kriegserklärung Bulgariens an Rumänien.

1916: Beginn der russischen Karpaten-Offensive mit dem Ziel, einen Durchbruch nach Ungarn zu erzwingen.

1921: Das Schauspielhaus Zürich wird eröffnet.

1926: Beginn einer regelmäßigen deutschen Wochenschau, "Emelka-Woche", bei der Südfilm AG.

1936: Der Musikfilm "Der Bettelstudent" nach Karl Millöckers Operette mit Marika Rökk und Johannes Heesters wird in Hamburg uraufgeführt.

1941: Mit der NS-Verordnung über die "Kennzeichnung der Juden im Reichsgebiet" wird mit Wirkung vom 19. September der sogenannte "Judenstern" als Zwangsabzeichen eingeführt.

1946: Die Austria Presse Agentur (APA) nimmt ihren Betrieb in der Wiener Börse auf. Tags zuvor war sie auf Initiative der Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press (AP) als registrierte Genossenschaft im Handelsgericht in Wien eingetragen worden.

1946: Durch Volksabstimmung wird in Griechenland die Monarchie unter König Georg II. wieder hergestellt.

1951: Australien, Neuseeland und die USA schließen in San Francisco ein Verteidigungsbündnis, den ANZUS-Pakt (1954 durch den Südostasiatischen Sicherheitsvertrag SEATO ergänzt).

1961: Jugoslawiens Staatschef Marschall Tito eröffnet die erste Gipfelkonferenz blockfreier Staaten. 25 Länder nehmen an dem Treffen in Belgrad teil.

1966: Die Südtiroler Volkspartei (SVP) akzeptiert das Südtirol-Paket der italienischen Regierung. Es garantiert den Sonderstatus der Region und gewährt den deutschsprachigen und ladinischen Bevölkerungsgruppen weitgehende Autonomie (unterzeichnet am 18. Juli 1971).

1971: Das Emirat Katar, seit 1916 britisches Protektorat, wird souverän.

1986: Lotto "6 aus 45" läuft an. Der Mindesteinsatz beträgt sechs Schilling. Gewinne in mehrfacher Millionenhöhe sind möglich.



Geburtstage: Emanuel Schikaneder (eigtl. Johann Schickeneder), öst. Bühnendichter und Theaterleiter (1751-1812); Hugo Lindinger, öst. Schauspieler (1911-1988); Emil Spannocchi, öst. Offizier (1916-1992); Kurt Hübner, dt. Philosoph (1921-2007); Martin Stade, dt. Autor (1931-2018); Barry Gibb, brit. Sänger ("Bee Gees") (1946).

Todestage: Robert Bage, brit. Schriftsteller (n.a.A. 1730; 1728-1801); Ernst Delaquis, schwz. Jurist (1878-1951); Paul Niehans, schwz. Arzt (1882-1971); Albert Speer, dt. Architekt und NS-Politiker (1905-1981); Eero Saarinen, finn. Architekt (1910-1961); Ljuba Welitsch, öst. Kammersängerin bulg. Herkunft (1913-1996); Wols (eigtl. Alfred Wolfgang Schulze), dt. Maler und Fotograf (1913-1951); Emerich Coreth, öst. Jesuit und Philosoph (1919-2006); Dieter O. Holzinger, öst. Regisseur (1941-2006); Jon Polito, US-Schauspieler (1950-2016).

Namenstage: Ägidius, Ruth, Verena, Dagmar, Alois, Bronislawa, Pelagius, Josua, Anna, Harald, Andreas.