Unter Sonntag, 1. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

774: In Anwesenheit von Karl dem Großen wird die von den Rupertinern gegründete Klosteranlage der Reichsabtei Lorsch (Hessen) feierlich eingeweiht.

1849: Kaiser Franz Joseph genehmigt den Entwurf zur Organisation der österreichischen Gymnasien und Realschulen.

1889: In Nürnberg erscheint unter dem Namen "La Esperantisto" das erste Esperanto-Journal zur Propagierung der von dem Warschauer Augenarzt Ludwig Zamenhof erfundenen Welthilfssprache.

1914: Sieg der österreichisch-ungarischen Truppen über die Russen bei Zamość westlich von Komarów.

1914: St. Petersburg wird auf Befehl von Zar Nikolaus II. offiziell in Petrograd umbenannt.

1919: Um nach dem Wegfall des landesfürstlichen Episkopats eine neue Kirchenverfassung zu entwerfen, tritt in Dresden der erste deutsche Evangelische Kirchentag zusammen.

1924: Der Dawes-Plan tritt in Kraft. Deutschland zahlt die erste Reparationsrate von 20 Millionen Goldmark.

1939: Deutsche Truppen überfallen Polen ohne Kriegserklärung: Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nach einem fingierten "polnischen Überfall" auf den Sender Gleiwitz in Oberschlesien stoßen zwei deutsche Heeresgruppen zangenartig von Ostpreußen und Schlesien vor. Hitler verkündet die Eingliederung der Freien Stadt Danzig in das Deutsche Reich.

1939: Mit einem geheimen "Führererlass" setzt Hitler die Vernichtung sogenannten "lebensunwerten Lebens" in Gang. Dieser Euthanasiebefehl fordert bis 1945 mehr als 100.000 Opfer.

1944: Die vom nazideutschen Propagandaminister Joseph Goebbels angeordnete Schließung aller Theater tritt in Kraft.

1944: In Frankreich nimmt die US-Armee Verdun ein.

1949: Gründung der "Österreichischen Wochenschau".

1949: Die neu errichtete Deutsche Presse-Agentur (dpa) nimmt in ihrer Hamburger Zentrale mit einem Bekenntnis zu politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit die Arbeit auf.

1954: Die Wiener Randgemeinden, die in der NS-Zeit zu "Groß-Wien" gehört hatten, werden wieder an das Bundesland Niederösterreich angegliedert.

1969: In Libyen erklärt eine Offiziersgruppe unter der Führung von Armee-Stabschef Oberst Muammar al Gaddafi den zu einem Kuraufenthalt außer Landes befindlichen greisen König Idris I. für abgesetzt. Die neuen Machthaber proklamieren die Abschaffung der Senussi-Monarchie und die Errichtung eines sozialistischen arabisch-islamischen Volksstaates.

1999: In Buenos Aires rast eine Boeing-737 über die Startbahn hinaus und reißt mehr als 60 Menschen in den Tod.

1999: Als erster deutscher Präsident nimmt Johannes Rau in Danzig (Gdańsk) an den Feierlichkeiten zum Gedenken an den deutschen Überfall auf Polen 1939 teil.

2004: Bewaffnete Männer und Frauen besetzen eine Schule in Beslan in der südrussischen Republik Nord-Ossetien. Die Geiselnehmer drohen, das Gebäude mit Hunderten Schulkindern, Eltern und Lehrern in die Luft zu sprengen, sollten in der Nachbarrepublik Inguschetien inhaftierte Rebellen nicht frei gelassen werden. Zudem wird der Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien verlangt. Am 3. September wird die Schule gestürmt, dabei sterben über 330 Menschen, unter ihnen mehr als 170 Kinder. Am 17. September bekennt sich der tschetschenische Rebellenführer Schamil Bassajew zur Tat.

2004: Der republikanische Wahlparteitag nominiert formell George W. Bush und Dick Cheney für die Wahl zum US-Präsidenten am 2. November.

2009: Der Überlebenskampf der börsenotierten slowakisch-österreichischen Billigairline SkyEurope ist offiziell zu Ende. Das Unternehmen muss Konkursantrag stellen, nachdem keine vorübergehende Überbrückungsfinanzierung zur Aufrechterhaltung des operativen Betriebs abgeschlossen werden konnte. Der Flugbetrieb der seit Juni unter Gläubigerschutz stehenden Airline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt.

2009: Im Zuge einer neuen EU-Öko-Richtlinie wird ein Produktionsstopp für Glühbirnen mit einem Stromverbrauch ab 100 Watt sowie für alle matten "Birnen" angeordnet. Das Herstellungs- und Importverbot innerhalb der EU wird in Folge auf Glühbirnen mit einer Leistung ab 75 Watt ausgeweitet.

2009: Der Nationalrat lockert das Bankgeheimnis. Mit dem Beschluss des Amtshilfedurchführungsgesetzes werden bessere Prüfmöglichkeiten für ausländische Behörden geschaffen. Das Gesetz ist der erste Schritt, um Österreich von der "grauen Liste" der Steueroasen zu streichen. Für ausländische Behörden wird es in Zukunft leichter, in Verdachtsfällen auf österreichische Daten zurückzugreifen, sofern es sich um Personen handelt, die nicht in Österreich versteuern.



Geburtstage: Taddeo Zuccari, ital. Maler (1529-1566); Amilcare Ponchielli, ital. Komponist (nach anderen Angaben 31. 8. 1834-1886); Engelbert Humperdinck, dt. Komponist (1854-1921); Sir Roger Casement, irischer Unabhängigkeitskämpfer (1864-1916); Ismar Elbogen, poln. Gelehrter u. Judaist (1874-1943); Bruno Granichstaedten, öst. Operettenkomp. (1879-1944); Hans Eduard Hengstenberg, dt. Philosoph (1904-1998); Ernst Ortner, öst. Widerstandskämpfer im Dritten Reich (1914-1945); Annemarie Selinko-Kristiansen, dän.-öst. Schriftstellerin (1914-1986); Kostas Paschalis (Paskalis), griech. Opernsänger (1929-2007); Filip Vujanović, Präsident v. Montenegro (1954).

Todestage: Sir Richard Steele, brit. Schriftsteller (1672-1729); Artur Balsam, US-Pianist poln. Herk. (1906-1994); Thomas Chastain, US-Kriminalautor (1921-1994).

Namenstage: Ägidius, Ruth, Verena, Dagmar, Alois, Bronislawa, Pelagius, Josua, Anna, Harald, Andreas.

