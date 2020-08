Unter Dienstag, 1. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1715: Der französische König Ludwig XIV. stirbt nach 72-jähriger Herrschaft. Er überlebte seinen Sohn und seinen Enkel. Nachfolger wird sein fünfjähriger Urenkel Ludwig XV. unter der Regentschaft des Herzogs von Orleans.

1900: Großbritannien annektiert im Burenkrieg Transvaal.

1915: Österreichisch-ungarische Truppen besetzen das Städtchen Brody.

1920: Frankreich errichtet den eigenständigen Staat Libanon mit knapper christlicher Bevölkerungsmehrheit im Rahmen des Groß-Syrien umfassenden Völkerbundmandats.

1945: Die Truppen der Alliierten Mächte übernehmen ihre Zonen in Wien: die sowjetische besteht aus den Gemeindebezirken Leopoldstadt, Brigittenau und Floridsdorf sowie Wieden und Favoriten, die britische aus Hietzing, Meidling, Margareten sowie Landstraße und Simmering; die Bezirke Mariahilf, Penzing, Fünfhaus und Ottakring wurden den Franzosen, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Hernals, Währing und Döbling den Amerikanern zugewiesen. Die Innere Stadt wird internationaler Sektor; turnusmäßig wechselt die Kontrolle jeden Monat zwischen den vier Alliierten.

1945: Die westlichen Alliierten beginnen mit der Freilassung österreichischer Kriegsgefangener.

1965: Pakistanische Truppen überschreiten die Waffenstillstandslinie in Kaschmir und dringen auf indisch verwaltetes Gebiet vor. Das ehemalige Fürstentum mit muslimischer Mehrheitsbevölkerung ist zwischen den beiden Staaten aufgeteilt.

1970: Der ORF beginnt mit der Sendung seines zweiten TV-Programms an allen Tagen der Woche.

1985: Das Wrack des 1912 gesunkenen britischen Luxusdampfers "Titanic" wird von einer französisch-amerikanischen Suchmannschaft im Nordatlantik in 4.000 Meter Tiefe geortet.

2010: US-Präsident Barack Obama erklärt den amerikanischen Kampfeinsatz im Irak ohne Siegesmeldung offiziell für beendet. Die USA haben zu diesem Zeitpunkt noch 50.000 Soldaten im Irak stationiert, die sich nun auf die Ausbildung der einheimischen Streitkräfte konzentrieren sollen.

2015: Ursula Stenzel gibt ihre Kandidatur für die FPÖ bekannt. Die langjährige ÖVP-Politikerin und frühere "Zeit im Bild"-Journalistin war von ihrer Partei nicht mehr als Spitzenkandidatin für den 1. Wiener Gemeindebezirk berücksichtigt worden und hatte daraufhin über Monate andere Möglichkeiten für einen Antritt bei den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen erwogen.



Geburtstage: Edgar Rice Burroughs, US-Schriftsteller (1875-1950); Ernst Karl Winter, öst. Soziologe u.Historiker (1895-1959); Michael Zacherl, öst. Chemiker u. Fabrikant (1905-1990); Christiane Scrivener, frz. Politikerin (1925); Jolanda Offenbeck, öst. Politikerin (1930-2000); Michel Serres, frz. Philosoph (1930-2019); Seiji Ozawa, japan. Dirigent (1935); Walter Laufenberg, dt. Schriftsteller (1935).

Todestage: Ludwig XIV., König von Frankreich (1638-1715); Francois Mauriac, frz. Schriftsteller (1885-1970).

Namenstage: Ägidius, Ruth, Verena, Dagmar, Alois, Bronislawa, Pelagius, Josua, Anna, Harald, Andreas.

Quelle: SN