Unter Samstag, 10. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1741: In der Schlacht bei Mollwitz in Niederschlesien besiegt das preußische Heer unter Graf Schwerin im Ersten Schlesischen Krieg die Österreicher.

1941: Nach dem deutschen Überfall auf Jugoslawien proklamiert der faschistische Ustascha-Politiker Slavko Kvaternik als Nazihandlanger in Zagreb (Agram) einen "Unabhängigen Staat Kroatien" (Nezavisna Država Hrvatska/NDH). Chef des Marionettenregimes wird der Ustascha-Führer Ante Pavelić, der eine vierjährige Terrorherrschaft errichtet. Hunderttausende Serben, Juden und Roma werden verfolgt und grausam umgebracht.

1946: Marschall Schukow legt sein Amt als Oberbefehlshaber der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland und Vertreter der UdSSR im Alliierten Kontrollrat nieder. Zu seinem Nachfolger wird General Sokolowski ernannt.

1951: Der Bundestag verabschiedet mit den Stimmen der CDU und SPD das Montanmitbestimmungsgesetz.

1986: Umjubelt von Hunderttausenden von Menschen kehrt die pakistanische Oppositionsführerin Benazir Bhutto aus dem britischen Exil in ihr Heimatland zurück.

1991: Der letzte Personenwagen der Marke "Wartburg" läuft in Eisenach vom Band. Am 30. April wird in Zwickau der letzte "Trabant" produziert.

2001: Die Länderkammer nimmt ein Gesetz zur aktiven Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen an. Die Niederlande sind damit das erste Land weltweit, welches die Sterbehilfe gesetzlich regelt.

2006: Bei den Parlamentswahlen in Italien siegt das Mitte-Links-Wahlbündnis "Unione" unter Führung von Oppositionschef Romano Prodi knapp über die Mitte-Rechts-Allianz um Regierungschef Silvio Berlusconi. Dieser verlangt, letztlich erfolglos, eine Neuauszählung der Stimmen.



Geburtstage: Hans Jose Rehfisch, dt. Dramatiker (1891-1960); Maurice Schumann, frz. Politiker (1911-1998); Friedrich Heer, öst. Historiker/Publizist (1916-1983); Chuck Connors, US-Filmschauspieler (1921-1992).

Todestage: Santino Solari, ital. Baumeister schweizer Herkunft (1576-1646); John Byron, brit. Seefahrer (1723-1786); Enrico Mainardi, ital. Cellist/Komponist (1897-1976); Charles Veillon, schweiz. Literaturmäzen (1900-1971); Evelyn Waugh, brit. Schriftsteller (1903-1966); Johann Hatzl, öst. Politiker (1942-2011).

Namenstage: Engelbert, Ezechiel, Daniel, Hulda, Gerold, Eberwin, Gernot, Michael, Notkar.