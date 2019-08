Unter Samstag, 10. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1664: Mit dem Frieden von Vasvar (Eisenburg) endet der österreichisch-türkische Krieg. Die Nachgiebigkeit, die Kaiser Leopold I. zum Vorwurf gemacht wurde, hat eine Verschwörung des ungarischen Hochadels zur Folge.

1889: Das "k.u.k. Naturhistorische Hofmuseum" in Wien wird von Kaiser Franz Joseph I. eröffnet.

1904: Die japanische Marine bereitet der russischen Flotte bei Kap Schantung vor der chinesischen Küste eine vernichtende Niederlage.

1914: Österreich-Ungarn verhängt eine Blockade gegen das Königreich Montenegro.

1919: Britische Okkupation Persiens: Die Regierung von Schah Ahmed Mirza, dem letzten Herrscher der Kadscharen-Dynastie, muss einen Protektoratsvertrag akzeptieren.

1934: Der neue Bundeskanzler Kurt Schuschnigg führt in Budapest mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Gyula Gömbös Verhandlungen über engere politische und wirtschaftliche Beziehungen.

1934: Ein deutscher Heeresbefehl legt die Anrede "Mein Führer" für Hitler als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber fest.

1949: US-Präsident Harry Truman unterzeichnet ein Gesetz, das die Vereinigung der drei Teilstreitkräfte - Heer, Luftwaffe und Marine - vorsieht.

1949: Die tschechoslowakischen Behörden verweigern dem neu ernannten vatikanischen Vertreter die Einreise.

1954: Die Niederlande und Indonesien einigen sich in Den Haag über die Aufhebung der 1949 beschlossenen Personalunion zwischen beiden Staaten.

1964: Papst Paul VI. veröffentlicht seine erste Enzyklika mit dem Namen "Ecclesia suam" über die Bereitschaft der Kirche zum Dialog.

1989: Zur Bekämpfung der Intifada, des palästinensischen Volksaufstands in den besetzten Gebieten, verlängert Israel die mögliche Internierungsdauer ohne Prozess von sechs auf zwölf Monate.

1994: Die in ihrer Heimat Bangladesch von islamischen Fundamentalisten wegen angeblicher Gotteslästerung mit dem Tod bedrohte Schriftstellerin und Feministin Taslima Nasreen flüchtet nach Schweden.

1994: Am Münchner Flughafen werden mehr als 300 Gramm aus Russland geschmuggelten Plutoniums gefunden.

1999: Die indische Luftwaffe schießt ein pakistanisches Militärflugzeug ab. 16 Menschen kommen ums Leben.

2004: Der republikanische Abgeordnete Porter Goss wird Chef des US-Geheimdienstes CIA und löst damit George Tenet ab.



Geburtstage: Jakob Sturm (von Sturmeck), Straßburger reform. Ratsherr (1489-1553); Henri Nestlé, Schweizer Chemiker (1814-1890); Herbert C. Hoover, US-Präsident (1874-1964); Lovro (Lorenz) Karall, früherer ÖVP-Landeshauptmann des Burgenlandes 1946-1956 (1894-1965); Varahagiri Ventakata Giri, früherer ind. Präsident (1894-1980); Heinrich Schneider, dt. Politikwissenschafter und Philosoph (1929-2018); Rosanna Arquette, US-Schauspielerin (1959).

Todestage: Walther Gerlach, dt. Physiker (1889-1979); Berthold Graf Schenk von Stauffenberg, dt. Widerstandskämpfer (1905-1944); José María Pinilla Fábrega, Präsident von Panama 1968-1969 (1919-1979).

Namenstage: Laurentius, Lorenz, Astrid, Hugo, Asta, Lars, Erik, Erich, Erika, Amadeus.

Quelle: SN