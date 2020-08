Unter Montag, 10. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

955: König Otto I., der Große, schlägt bei Augsburg die Ungarn, deren Heer völlig vernichtet wird. Die Ungarn werden in der Folge sesshaft und nehmen das Christentum an.

1920: Die Regierung des Sultans Mehmed VI. Vahideddin unterzeichnet das Friedensdiktat von Sèvres, das von den türkischen Nationalisten unter Mustafa Kemal Pascha nicht anerkannt wird. (Erst im Frieden von Lausanne von 1923 erkennen die Siegermächte des Ersten Weltkriegs die Souveränität der Türkei an).

1945: Japan bietet die Kapitulation unter der Bedingung an, dass Kaiser Hirohito den Thron behält.

1945: Der Antifaschistische Volksbefreiungsrat Jugoslawiens (AVNOJ) konstituiert sich als provisorisches Parlament des Landes.

1975: Nordeuropa erlebt mit Temperaturen um 35 Grad den heißesten August-Tag seit 1851. In London dürfen die Polizisten erstmals ohne Krawatte und mit offenem Hemdkragen Dienst versehen.

1995: In der rückeroberten Krajina werden Hunderte von serbischen Flüchtlingen Opfer kroatischer Übergriffe.

1995: Das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet, dass die Anbringung von Kruzifixen in Klassenzimmern grundsätzlich gegen die im Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit verstößt. Das Urteil löst vor allem in Bayern wütende Proteste aus.

1995: Die Töchter und Schwiegersöhne des irakischen Staatschefs Saddam Hussein setzen sich nach Jordanien ab und ersuchen um politisches Asyl.



Geburtstage: Camillo Graf Cavour, ital. Staatsmann (1810-1861); Alexander Glasunow, russ. Komponist (1865-1936); Jules Gonin, schweiz. Augenarzt (1870-1935); Michail Soschtschenko, sowj. Schriftsteller (nach anderen Angaben 1894) (1895-1958); Imma von Bodmershof, öst. Schriftstellerin (1895-1982); Jean Mantelet, frz. Industrieller/Gründer der Firma "Moulinex" (1900-1991); Bohuslav Chňoupek, CSSR-Politiker (1925-2004); Les Humphries, brit. Popmusiker (1940-2007); Rainer Wimmer, öst. Politiker (SPÖ) (1955); Antonio Banderas, span.-US-Filmschauspieler (1960).

Todestage: Adam Politzer, öst. Mediziner (1835-1920); Ioan Slavici, rum. Schriftsteller (1848-1925); Robert Hutchins Goddard, US-Physiker/Raketentechniker (1882-1945); Zaccaria Giacometti, schwz. Staatsrechtler (1893-1970); Bernd Alois Zimmermann, dt. Komponist (1918-1970).

Namenstage: Laurentius, Lorenz, Astrid, Hugo, Asta, Lars, Erik, Erich, Erika, Amadeus.

Quelle: SN