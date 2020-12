Unter Donnerstag, 10. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1520: Martin Luther verbrennt in Wittenberg die Bannandrohungsbulle von Papst Leo X.

1710: Spanischer Erbfolgekrieg: In der Schlacht von Villaviciosa fügen die Franzosen den Österreichern eine Niederlage zu.

1845: Der englische Ingenieur und Fabrikant Robert W. Thompson erhält ein Patent auf einen luftgefüllten Gummireifen für Wagenräder.

1905: Die Österreicherin Bertha Freifrau von Suttner, geb. Gräfin Kinsky, erhält in Oslo den Friedensnobelpreis. Ihr Aufruf "Die Waffen nieder!", geäußert in dem gleichnamigen Buch, brachte ihr weltweit Anerkennung.

1910: In New York wird Giacomo Puccinis Oper "Das Mädchen aus dem goldenen Westen" uraufgeführt.

1920: In Berlin wird das Drama "Kreuzweg" des Heidelberger Studenten Carl Zuckmayer als erstes Werk des Autors uraufgeführt.

1930: Karl Landsteiner erhält für die Entdeckung der Blutgruppen den Medizin-Nobelpreis.

1945: In Italien bildet der Christdemokrat Alcide de Gasperi eine Sechs-Parteien-Regierung unter Einschluss von Sozialisten und Kommunisten.

1945: Den Nobelpreis für Physik erhält der Quantentheoretiker Wolfgang Pauli.

1950: In Paris wird der Weltverband der Universitäten gegründet.

1980: Eröffnung des 6,7 km langen Pfänder-Tunnels bei Bregenz.

1985: Die UNO-Vollversammlung wählt den Schweizer Jean-Pierre Hocke zum Hochkommissar für Flüchtlinge.

1990: Der Friedensnobelpreis wird in Oslo an den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in dessen Abwesenheit verliehen.

2000: Ion Iliescu wird Staatspräsident in Rumänien.

2010: Der chinesische Schriftsteller, Systemkritiker und Menschenrechtsaktivist Liu Xiaobo erhält den Friedensnobelpreis für seinen langen und gewaltfreien Kampf für die grundlegenden Menschenrechte in China.



Geburtstage: Josef Ritter von Skoda, öst. Mediziner (1805-1881); Emily Dickinson, US-Lyrikerin (1830-1886); Adolf Loos, öst. Architekt (1870-1933); Pierre Louÿs, frz. Schriftsteller (1870-1925); Sir Kenneth Branagh, brit. Schauspieler u. Regisseur (1960).

Todestage: Paolo Uccello, ital. Maler (um 1397-1475); Leopold I., König der Belgier (1790-1865); Henry Dixon Cowell, US-Komponist (1897-1965); John B. Fenn, US-amer. Chemiker; NP 2002 (1917-2010); Jean Veenenbos, öst. Karikaturist (1932-2005); Richard Pryor, US-Komiker und Schauspieler (1940-2005).

Namenstage: Angelina, Herbert, Petrus, Diethard, Eulalia, Angeline, Miltiades, Julia, Meinrad, Imma, Jakob, Judith.

Quelle: SN