Unter Freitag, 10. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1840: Von der englischen Postverwaltung werden die ersten Briefmarken der Welt herausgegeben.

1870: Der Großindustrielle John Rockefeller gründet die "Standard Oil Company of Ohio" und legt damit den Grundstein für einen der größten Konzerne der Welt. Unter dem Namen Exxon besteht er bis heute.

1920: Der Friedensvertrag von Versailles tritt um 4.15 in Kraft, Frankreich beginnt mit der Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen. Danzig und das Memelgebiet scheiden aus dem deutschen Staatsverband aus, das Saargebiet wird unter Verwaltung des Völkerbundes gestellt. Im Rheinland nimmt die Interalliierte Hohe Kommission ihre Arbeit auf.

1940: Bei der Notlandung eines deutschen Flugzeuges bei Mechlin fallen den Belgiern deutsche Pläne für den Westfeldzug in die Hände, aus denen hervorgeht, dass der Angriff gegen Frankreich über niederländisches und belgisches Gebiet führen soll.

2000: Der Parteivorsitzende der deutschen Christdemokraten, Wolfgang Schäuble, gibt unter öffentlichem Druck zu, von dem umstrittenen Waffenhändler Karlheinz Schreiber eine Bargeldspende angenommen zu haben.

2000: Der weltgrößte Online-Dienst "America Online" (AOL) übernimmt Time Warner, den größten Medienkonzern der Welt, für 184 Milliarden US-Dollar.



Geburtstage: Margarethe von Österreich, Statthalterin der Niederlande ab 1507 (1480-1530); Grock (Adrian Wettach), schweiz. Musikclown (1880-1959); Fritz Schachermeyer, öst. Historiker (1895-1987); Fred Raymond, öst. Komponist (1900-1954); Jean Martinon, frz. Dirigent/Komponist (1910-1976); Dean Dixon, US-Dirigent und Musikschriftsteller (1915-1976); Max Roach, US-Jazzmusiker (1925-2007); Herb Andress, (eigtl. Herbert Andreas Greunz) öst. Film- und Fernsehschauspieler (1935-2004); Rod Steward, brit. Rockmusiker (1945).

Todestage: Johann Jakob Edler v. Marinoni, ital./öst. Astronom, Sternwarte-Errichter (1676-1755); Rudolf Borchardt, dt. Schriftsteller (1877-1945); Anton Karas, öst. Komponist (1906-1985); Francesco Rosi, ital. Filmregisseur (1922-2015); Josephine Charlotte von Belgien, luxem. Großherzogin (1927-2005).

Namenstage: Gregor, Wilhelm, Aldo, Paul, Thekla, Agatha, Florida, Justina, Karpus, Domitian.

Quelle: SN