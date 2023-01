10. Jänner 1918: Die deutsche Flugzeugfirma Junkers in Dessau meldet ein Tiefdeckerflugzeug zum Patent an

Unter Dienstag, 10. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1193: Der englische König Richard I. Löwenherz wird von Hadmar II. von Kuenring nach Dürnstein zurückgebracht, nachdem sich Kaiser Heinrich VI. und Herzog Leopold V. von Österreich nicht über die Übergabebedingungen einigen konnten.

1833: Die Uraufführung der Kantate "Die erste Walpurgisnacht" von Felix Mendelssohn-Bartholdy in der Sing-Akademie zu Berlin. Grundlage für das Werk ist eine Ballade von Johann Wolfgang von Goethe.

1863: In London wird die erste Untergrundbahn der Welt mit Dampfloks in Betrieb genommen. Die Luftschächte können den Dampf kaum bewältigen. Die Metropolitan Line verbindet Farringdon mit Paddington.

1868: Auf den Monat genau 80 Jahre nach der Landung der ersten Sträflingsflotte werden in Australien die letzten irischen Häftlinge ausgeschifft.

1878: Der Geiger Johann Schrammel gründet mit seinem Bruder Josef, dem Gitarristen Anton Strohmayer und dem Klarinettisten Georg Dänzer in Wien das "Schrammelquartett".

1903: Argentinien und Chile vereinbaren in einem Abkommen die beiderseitige Verkleinerung der Streitkräfte.

1918: Die deutsche Flugzeugfirma Junkers in Dessau meldet ein Tiefdeckerflugzeug zum Patent an.

1923: Litauische Freischärler besetzen das Memelland.

1928: Der sowjetische Ex-Kriegskommissar Leo Trotzki wird nach seiner Entmachtung zusammen mit dreißig anderen Angehörigen der innerparteilichen Opposition auf Befehl Stalins aus Moskau ausgewiesen. Trotzki selbst wird nach Wjerny verbannt.

1943: Die sowjetischen Truppen unter dem Kommando von Generaloberst Konstantin Rokossowski treten bei Stalingrad zum Großangriff gegen die eingeschlossene deutsche 6. Armee an.

1948: Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen der belgischen Regierung und dem von der früheren deutschen Besatzungsmacht auf dem Rückzug außer Landes gebrachten König Leopold III.

1948: Erste Sitzung des "Internationalen Sozialistischen Komitees" in London. Vertreten sind 18 Parteien, darunter die SPÖ durch ihren Vorsitzenden, Vizekanzler Adolf Schärf.

1953: Die chinesische Regierung gibt 690 größere Industrieprojekte bekannt, von denen die 150 größten mit sowjetischer Hilfe realisiert werden sollen.

1958: Der sowjetische Ministerpräsident Nikolai Bulganin schlägt den Westmächten eine Gipfelkonferenz zur Beendigung des Kalten Krieges vor.

1978: Das DDR-Außenministerium verfügt die Schließung des Ostberliner Büros des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel".

1998: In New York verständigen sich Bevollmächtigte der deutschen Regierung und der "Jewish Claims Conference" auf eine Entschädigung für osteuropäische Holocaust-Überlebende.

2003: Nordkorea erklärt seinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag und kündigt das Atom-Sicherheitsabkommen mit der IAEO. Am folgenden Tag wird auch das Raketen-Test-Moratorium beendet.

2013: Der bekannte österreichische Neonazi Gottfried Küssel wird wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig gesprochen und zu neun Jahren Haft verurteilt. Ihm war zur Last gelegt worden, Initiator der neonazistischen Homepage alpen-donau.info und des zugehörigen Forums alinfodo.com gewesen zu sein. Die Strafe wird im Jänner 2014 vom OGH auf sieben Jahre und neun Monate reduziert.



Geburtstage: Simon Marius, dt. Astronom (1573-1624); Heinrich Zille, dt. Zeichner (1858-1929); Alexej Graf Tolstoi, russ. Schriftsteller (1883-1945); Lady Barbara Hepworth, brit. Bildhauerin (1903-1975); Gustáv Husák, tschechosl. Politiker (1913-1991); Ingeborg Drewitz, dt. Schriftstellerin (1923-1986); Ossy Kolmann, öst. Schauspieler (1928-2016); Helga Konrad, öst. Politikerin (1948); Pat Benatar (eigtl. Patricia Mae Andrzejewski), US-Rock-Sängerin poln.-irischer Abstammung (1953).

Todestage: Theo Mackeben, dt. Komponist (1897-1953); Hugo Lindinger, öst. Schauspieler (1911-1988); Victor Papanek, öst.-US-Designer (1923-1998); Pedro Joaquín Chamorro, nicarag. Politiker und Verleger (1924-1978); Leopold Ahlsen, dt. Schriftsteller (1927-2018); Peter Fitz, dt. Schauspieler (1931-2013); Claude Nobs, schweiz. Kulturmanager; Mitgründer des Montreux Jazz Festival (1936-2013).

Namenstage: Gregor, Wilhelm, Aldo, Paul, Thekla, Agatha, Florida, Justina, Karpus, Domitian.