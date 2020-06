Unter Mittwoch, 10. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1190: Kaiser Friedrich I. Barbarossa ertrinkt auf dem Dritten Kreuzzug beim Baden im anatolischen Gebirgsfluss Saleph an der Südküste Kleinasiens.

1865: Am Münchner Nationaltheater wird Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde" sechs Jahre nach ihrer Vollendung uraufgeführt.

1915: Britische Truppen bringen die deutsche Kolonie Kamerun an der Westküste Äquatorialafrikas unter ihre Kontrolle.

1915: Beginn der ersten Massendeportationen christlicher Armenier durch die herrschenden Jungtürken im Osmanischen Reich.

1920: Die österreichischen Christlichsozialen kündigen die Koalition mit den Sozialdemokraten auf.

1935: In New York wird die erste Selbsthilfegruppe für Alkoholabhängige (Anonyme Alkoholiker) gegründet.

1940: Italien erklärt seinen Kriegseintritt an der Seite Deutschlands gegen Großbritannien und Frankreich ab 11. Juni (06.00 Uhr); Mussolini verkündet den Beschluss in einer Rede in Rom und versichert Griechenland seiner friedlichen Absichten.

1945: Marschall Schukow erlässt den "Befehl Nr. 1" über die Einsetzung der Militärverwaltung in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Feldmarschall Montgomery verfügt für die britischen Besatzungstruppen ein "Fraternisierungsverbot" gegenüber der deutschen Bevölkerung.

1955: Der Alliierte Rat hebt die Beschränkungen für die Zivilluftfahrt in Österreich auf.

1985: Nach dreijähriger Besetzung zieht Israel die letzten Truppen aus dem Libanon ab. Der Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Volks- und Religionsgruppen hält jedoch an.

1990: Alberto Fujimori, Sohn japanischer Einwanderer, wird als unabhängiger Kandidat zum Präsidenten Perus gewählt. Er besiegt in der Stichwahl den Schriftsteller Mario Vargas Llosa.

2000: Bashar al-Assad wird nach dem Tod seines Vaters Hafez al-Assad zum syrischen Präsidenten gewählt.

2015: SPÖ und ÖVP beschließen, ihre Koalition in der Steiermark fortzusetzen. Obwohl die Volkspartei bei der Landtagswahl nur auf Platz zwei kam, wird ihr Landesobmann Hermann Schützenhöfer für die gesamte Legislaturperiode Landeshauptmann. Der bisherige Amtsinhaber Franz Voves zieht sich aus der Politik zurück, nachdem er das selbst ausgegebene Ziel von 30 Prozent verpasst hat. Neuer SPÖ-Landeschef und Finanzlandesrat wird Michael Schickhofer.



Geburtstage: Katharina (Kathi) Fröhlich, öst. Literatin, Verlobte Grillparzers (1800-1879); André Derain, frz. Maler (1880-1954); Howlin' Wolf (eig. Chester Arthur Burnett), US-Blues-Musiker (1910-1976); Saul Bellow, US-Schriftsteller; Nobelpreis 1976 (1915-2005); Theo Sommer, dt. Journalist (1930); Annette Schavan, deutsche Politikerin (1955); Veronica Maria Ferres, dt. Schauspielerin (1965); Elizabeth Hurley, brit. Schauspielerin (1965).

Todestage: Luís Vaz de Camões, portug. Nationaldichter (1524 od. 1525-1580); Heinrich Denifle, öst. Theologe (1844-1905); Adolf von Harnack, dt. ev. Theologe (1851-1930); Hafez al-Assad, Präsident von Syrien (1930-2000); Sigmar Polke, dt. Maler und Grafiker (1941-2010).

Namenstage: Heinrich, Diana, Margareta, Hildebrand, Onuphrius, Bardo, Bogumil, Olivia, Johannes, Maurinus.



Quelle: SN